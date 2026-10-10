Para esta ocasión, los resultados muestran que en marzo de este año, 15 de los 18 subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con marzo de…

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los resultados de la más reciente Encuesta Mensual de Servicios de Bogotá (EMSB), que mide el comportamiento económico del sector servicios en Bogotá. Este insumo técnico para el Distrito sirve para el diseño, evaluación y seguimiento de programas de reactivación y desarrollo económico.

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La producción cinematográfica se consolidó como el gran motor de contratación en Bogotá

Para esta ocasión, los resultados muestran que en marzo de este año, 15 de los 18 subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con marzo de 2025.

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Asimismo, en el mes de abril, 16 de los 18 subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con abril de 2025.

El repunte de la facturación en la oferta de servicios distrital estuvo liderado de forma contundente por el segmento audiovisual. La producción de películas cinematográficas y programas de televisión registró un sobresaliente crecimiento del 75,7 % en sus ingresos nominales, jalonado principalmente por los ingresos generados en la prestación directa de servicios (+90,1 %).

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En el grupo de los subsectores con mejor desempeño en facturación también se destacaron las actividades profesionales, científicas y técnicas, con un alza anual del 23,3 %, y las actividades de edición, cuyos ingresos aumentaron un 23,1 % (un subsector que repuntó principalmente gracias a otros ingresos operacionales, los cuales treparon un 172,9 %).

En contraste, solo dos actividades económicas mostraron un comportamiento negativo en sus ingresos durante abril: los centros de llamadas (call center), que cayeron un 11,2 %, y los servicios de almacenamiento y actividades complementarias al transporte, con un descenso del 6,7 %.

Recomposición de empleo

En abril de 2026, solo 7 de los 18 subsectores incrementaron su personal ocupado total respecto a abril del año anterior.

Nuevamente, la producción cinematográfica y de televisión se consolidó como el gran motor de contratación en la ciudad, registrando una expansión del 24,5 % en su personal ocupado, con un notable repunte del 93,5 % en el personal temporal directo. Le siguieron en desempeño laboral las telecomunicaciones (+6,5 %) y el servicio de correo y mensajería (+4,3 %).

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En contraste, la vinculación laboral sufrió contracciones drásticas en ramas clave de apoyo empresarial y medios. Las actividades administrativas y de apoyo de oficina registraron un desplome del 22,1 % en su plantilla laboral, seguidas por las actividades de edición (-14,5 %) y los call centers (-10,5 %), este último golpeado por reducciones tanto en personal permanente (-11,8 %) como temporal (-7,4 %).

Aumento de salarios

Un aspecto homogéneo en el balance presentado por el DANE radica en la dinámica de las remuneraciones. En abril de 2026, el 100 % de los subsectores evaluados registró variaciones positivas en los salarios promedio del personal ocupado, sin contar agencias de empleo.

Los incrementos salariales más acentuados se observaron en:

Actividades administrativas y de apoyo de oficina: +26,5 %.

+26,5 %. Restaurantes, catering y bares: +20,6 %.

+20,6 %. Servicios de empleo, seguridad privada y atención a edificios: +20,1 %.

+20,1 %. Correo y servicios de mensajería: +19,3 %.

Los resultados de la encuesta del DANE confirman que el sector servicios en Bogotá avanza en una senda de recomposición, con la industria creativa y tecnológica asumiendo el liderazgo del crecimiento nominal.

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