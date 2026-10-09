La Rockera: la escultura creada a partir de balas recicladas que conmemora Rock al Parque

Se trata de la bautizada ‘La Rockera’, una obra de 3,87 metros de altura y 1.200 kilogramos, elaborada en bronce a partir de aproximadamente 30 mil balas recicladas y creada por el artista Rafael Melo, conocido también como Maquiamelo.

Bogotá está a horas de vivir y celebrar los 30 años del festival gratuito más grande de Latinoamérica: Rock al Parque. Precisamente, en el marco de esta celebración, este viernes el Distrito entregó una importante escultura que exalta y representa lo mejor de tres décadas de historia.

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De acuerdo con el escultor, la inspiración apareció durante una de las ediciones recientes del festival, cuando estaba viendo la presentación de la banda española Bala, dúo gallego de grunge y stoner rock. Durante la presentación, dijo, observó a una joven en medio del pogo entre el público. Llevaba el cabello negro y unos audífonos intervenidos con taches.

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La imagen se quedó en su cabeza y esa misma noche comenzó a hacer apuntes para luego llevar la idea a la plastilina y con ello, la necesidad de hacer algo mucho más grande.

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“Quiero que Bogotá celebre los 30 años de Rock al Parque y que tenga una rockera que represente lo que somos todos los rockeros”, destacó Maquiamelo.

Las mujeres en el escenario rockero

La idea de que la escultura representara a una mujer no fue solo por lo que Maquiamelo vio, sino que también estuvo respaldada por el papel que las mujeres han ganado dentro de la escena musical.

“Así como se ha representado la belleza siempre con la mujer, también creo que la actitud rockera la puede representar muy bien y más que bien, una mujer”, explica.

Carolina Portela, guitarrista de la banda colombiana de heavy metal Highway, celebra que con La Rockera se reconozca y reivindique el papel de las mujeres en la construcción de la historia de la música y de la identidad rockera de Bogotá. “El rol de la mujer en el rock de la capital ha sido darle un sentir desde las ideas y desde lo femenino, y cuidar esos procesos que se han construido desde la ciudad y los barrios para ganarse un lugar importante en la escena musical. Sé que la ciudadanía se va a apropiar de la obra, porque todos hemos crecido con el festival”.

La obra incorpora también una placa conmemorativa que reúne los nombres de bandas invitadas, internacionales, nacionales y distritales, como reconocimiento a quienes han construido la historia del festival. Un código QR integrado al pedestal permite ampliar la interacción del público con la pieza.

Bogotá, ¿ya vieron lo que está por llegar al Simón Bolívar? Hay algo nuevo en la ciudad y el misterio se revela muy pronto… 👀



30 años de historia, miles de recuerdos y una sorpresa que llega para quedarse. Este 9 de octubre descubriremos un nuevo símbolo del rock en Bogotá.… pic.twitter.com/uLL69c8xm8 — Secretaría de Cultura de Bogotá (@CulturaenBta) October 9, 2026

¿Por qué usar balas recicladas?

En el proceso se utilizaron aproximadamente 30 mil proyectiles de diferente calibre. Para Maquiamelo era importante darles un uso diferente, "que estas balas pasen a ser arte y no que tengan que ser otra vez instrumento de muerte".

Y este simbolismo también lo trasladó al elegir un taller ubicado en el barrio San Jorge, frente al Parque Zonal Villa Mayor, en la localidad de Puente Aranda, donde, dijo, en el pasado se utilizó como una fosa común del Cementerio del Sur.

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“Frente al taller donde se fundió la Rockera queda este lugar donde cada lunes familiares y devotos se reúnen para rendir tributo con oraciones, velas encendidas y bolsas de agua en memoria de las personas que fueron enterradas allí como NN. Todo este simbolismo va cargando la obra, que no se construye solamente en la mente; la construyes en la galería, en el espacio, en el museo, en el taller, en el barrio”, destacó.

La carrera de Rafael Melo está marcada por la experimentación con distintos materiales y lenguajes, aunque las cabezas y los retratos han sido motivos centrales de su producción. En Colombia, su trayectoria incluye exposiciones en espacios como el Museo de Arte Moderno de Cartagena. Es representado desde hace cuatro años por Rosenbaum Contemporary, galería con la que ha participado en importantes ferias de Estados Unidos, entre ellas Art Miami y Art Palm Beach. Actualmente, Maquiamelo presenta su exposición antológica Más Allá del Rostro en el Museo Casa Lleras de Bogotá, con una selección de obras que han recorrido museos y bienales internacionales de arte, y que han influenciado a varias generaciones de artistas contemporáneos.

¿Dónde visitar la obra?

Maquiamelo decidió donar la escultura a la ciudad para celebrar la identidad del festival y de los millones de rockeros que a lo largo de tres décadas se han encontrado alrededor de la música.

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Su instalación permanente quedará ubicada en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en el acceso por la calle 63.

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