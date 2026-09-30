Ladrón de "cambiazo" fue capturado con 12 tarjetas bancarias en su poder

Al realizarle un registro, los policías efectivamente hallaron en su poder 12 tarjetas bancarias pertenecientes a diferentes entidades financieras. Al indagarle sobre la procedencia de las mismas, el hombre no habría entregado una…

Gracias a la alerta ciudadana, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 36 años que presuntamente estaría realizando la modalidad delictiva conocida como “cambiazo de tarjetas” en el barrio Kennedy Central.

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Al realizarle un registro, los policías efectivamente hallaron en su poder 12 tarjetas bancarias pertenecientes a diferentes entidades financieras. Al indagarle sobre la procedencia de las mismas, el hombre no habría entregado una explicación que justificara su tenencia, por lo que durante el procedimiento, las autoridades establecieron que las tarjetas no tendrían vínculo con su identidad. "Cabe resaltar que el detenido es reincidente y registra antecedentes por este mismo delito", agregaron.

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Ante estos hechos, la Policía Nacional dejó a disposición de la autoridad competente al hombre, junto con los elementos incautados para el respectivo proceso de judicialización por los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes.

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De acuerdo con las autoridades, en Kennedy se ha logrado una reducción del 18% en el hurto a personas (de acuerdo con las denuncias) y un aumento del 10% en las capturas en flagrancia por diferentes delitos.

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