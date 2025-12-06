Ladrones madrugaron a robar una vivienda en Barrios Unidos: uno terminó capturado

El intento de robo ocurrió en el barrio Polo Club Foto: Policía de Bogotá

Históricamente, las cifras han demostrado que diciembre es uno de los meses del año en los que más se registran hurtos de vivienda por cuenta de las festividades y vacaciones, pues familias dejan sus hogares para compartir estas fechas.

Cuenta de ello fue el más reciente intento de robo en el sector de Polo Club, Barrios Unidos. Cámaras de seguridad grabaron el momento en que dos delincuentes caminan por la madrugada y perfilan a una de las viviendas. Por medio de escalera humana, uno de ellos logra subir a la azotea, pero intenta escabullirse luego de que ciudadanos alertaran a la línea de emergencias 123 la presencia de los asaltantes.

En consecuencia, patrulleros del CAI acudieron al llamado y, con previa autorización, ingresaron al inmueble, donde encuentran a un sujeto de 33 años, quien termina capturado.

El delincuente, quien tenía 12 anotaciones judiciales y seguía delinquiendo, fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de violación a domicilio. Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento preventivo en centro carcelario, mientras transcurre el proceso penal en su contra.

Siete de cada 10 capturados quedan libres en menos de 15 días

Cifras del Inpec, que dan cuenta de la reincidencia carcelaria en Colombia, compiladas por la Corporación Excelencia en la Justicia, señalan el aumento progresivo que han tenido los índices desde 2016. En ese año, se condenaron 114.417 personas, 18.750 fueron reincidentes, es decir, un 16%. En 2020, se condenaron 114.720 personas, y los reincidentes fueron 22.781, es decir, un 19,9%. En 2024 se condenaron 109.764 personas, y la cifra de reincidentes se tasó en 24.858, es decir, un 22,6%.

A esta radiografía se suma el análisis de Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central y exsubsecretario de Seguridad del Bogotá, quien insiste en que la crisis responde a un problema de tipo estructural. Según él, el principal “talón de Aquiles” de la seguridad ciudadana sigue siendo la justicia. “Es una vergüenza que, de cada 10 colombianos capturados, siete queden en libertad en menos de 15 días. De nada sirve que la Policía intensifique sus operativos, capture en flagrancia o reúna las pruebas si eso pasa”, afirma.

