Las mejores y únicas historias en Transmilenio llegan a Smartfilms

Movilidad y cultura en Bogotá Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde este viernes y hasta el sábado 27 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de SmartFilms en la ciudad. Un festival de cine hecho con celulares que nació hace 10 años. Para este 2025, una de las novedades es la categoría “Tu mejor historia en TransMi”, apoyada por la Empresa de Transmilenio.

Lea más: CAR rescató a cuatro boas constrictoras en los municipios de La Mesa y Anapoima

¿De qué trata?

El propósito de la categoría es crear un espacio para que las personas puedan contar, en cortometrajes grabados desde su celular, las experiencias y relatos más interesantes que viven todos los días en el sistema de transporte. Para este año, la convocatoria estuvo abierta hasta agosto y cualquier persona mayor de 12 años pudo inscribirse de manera gratuita.

En pocos días Bogotá vive el SUMMIT FEST SMARTFILMS 2025 en BIMA, 25 al 27 de septiembre.

Responde: ¿de qué color era el perro de globo del video? y gana acreditación doble.#YoSoySMARTFILMS #SUMMITFest #Smartfilms2025 pic.twitter.com/slVwmRhdiW — SMARTFILMS® (@smartfilmsco) September 24, 2025

Los requisitos fueron claros: las obras debían durar cinco minutos (incluyendo créditos), de los cuales al menos 30 segundos de escenas eran relacionadas con el sistema. El proceso de entrega incluyó un conjunto de materiales que permitieron valorar el esfuerzo de cada propuesta: el corto en formato .mp4 o .mov (máx. 700 MB), un detrás de cámaras de hasta 3 minutos y 400 MB, un PDF con los permisos musicales, hasta cinco fotografías del rodaje y dos pósters promocionales en versión vertical y horizontal.

Más noticias: Envían a prisión a hombre señalado de abusar sexualmente de su nieta

“Para Transmilenio, estar en SMARTFILMS por décimo año consecutivo es una oportunidad para reconocer el talento de los colombianos y dar visibilidad a las historias que nacen en la vida cotidiana de Bogotá. Valoramos a cada participante, porque sus cortos muestran que la movilidad también es cultura, arte e inspiración en la era digital” señaló, Claudia Puentes, subgerente de Negocios Colaterales de Transmilenio S.A.

Además de esta categoría, los cortos podían competir en:

Profesional.

Aficionado.

Musical.

REDvolucionarias TIC.

SmarTIC Incluyente.

Etnias.

Le puede interesar: Asista a ‘Rodar Juntas’, la exposición que exalta a las mujeres ciclistas de Bogotá

Este festival se busca posicionar como una vitrina en la que movilidad, arte y la cotidianidad se encuentran en un lugar, para darle espacio a relatos únicos que reflejan la esencia de la ciudad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.