Bogotá

Las mejores y únicas historias en Transmilenio llegan a Smartfilms

Este año habrá una categoría denominada “Tu mejor historia en Transmi”.

Redacción Bogotá
27 de septiembre de 2025 - 02:00 a. m.
Movilidad y cultura en Bogotá
Foto: Óscar Pérez
Desde este viernes y hasta el sábado 27 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de SmartFilms en la ciudad. Un festival de cine hecho con celulares que nació hace 10 años. Para este 2025, una de las novedades es la categoría “Tu mejor historia en TransMi”, apoyada por la Empresa de Transmilenio.

¿De qué trata?

El propósito de la categoría es crear un espacio para que las personas puedan contar, en cortometrajes grabados desde su celular, las experiencias y relatos más interesantes que viven todos los días en el sistema de transporte. Para este año, la convocatoria estuvo abierta hasta agosto y cualquier persona mayor de 12 años pudo inscribirse de manera gratuita.

Los requisitos fueron claros: las obras debían durar cinco minutos (incluyendo créditos), de los cuales al menos 30 segundos de escenas eran relacionadas con el sistema. El proceso de entrega incluyó un conjunto de materiales que permitieron valorar el esfuerzo de cada propuesta: el corto en formato .mp4 o .mov (máx. 700 MB), un detrás de cámaras de hasta 3 minutos y 400 MB, un PDF con los permisos musicales, hasta cinco fotografías del rodaje y dos pósters promocionales en versión vertical y horizontal.

“Para Transmilenio, estar en SMARTFILMS por décimo año consecutivo es una oportunidad para reconocer el talento de los colombianos y dar visibilidad a las historias que nacen en la vida cotidiana de Bogotá. Valoramos a cada participante, porque sus cortos muestran que la movilidad también es cultura, arte e inspiración en la era digital” señaló, Claudia Puentes, subgerente de Negocios Colaterales de Transmilenio S.A.

Además de esta categoría, los cortos podían competir en:

  • Profesional.
  • Aficionado.
  • Musical.
  • REDvolucionarias TIC.
  • SmarTIC Incluyente.
  • Etnias.

Este festival se busca posicionar como una vitrina en la que movilidad, arte y la cotidianidad se encuentran en un lugar, para darle espacio a relatos únicos que reflejan la esencia de la ciudad.

