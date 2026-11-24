Durante el trimestre de julio-septiembre de este año, el DANE reportó la amplia brecha en el mercado laboral que existe para las personas con discapacidad. Mientras 2 de cada 10 personas con discapacidad cuentan con empleo, 6 de cada 10 que no cuentan con una discapacidad están vinculados. Una diferencia de casi 45 % entre ambas poblaciones. Esta misma desigualdad se observa en la tasa de desocupación con una diferencia de 1,9 puntos porcentuales.

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Cabe recordar que, a nivel normativo, el país ha avanzado para cambiar esta realidad, estableciendo cuotas obligatorias tanto para el sector privado como para el público, pero es evidente que falta mucho por generar más mercados equitativos e incluyentes.

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En Bogotá, desde este año, la Secretaría de Desarrollo Económico otorga incentivos económicos y acompañamiento a las empresas que contraten mujeres y hombres pertenecientes a los once sectores poblacionales más vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad. Esta estrategia, que se ejecuta con el apoyo de las cajas de compensación familiar, cuenta hasta el momento con la vinculación de 731 empresas.

Para continuar con estas estrategias, este martes lanzaron una guía práctica para que las empresas sepan qué hacer antes, durante y después de vincular a una persona con discapacidad. Este acompañamiento ha permitido que, de las 33 empresas capacitadas, el 76 % ya haya abierto procesos de contratación de personas con discapacidad y un 29 % ya ha contratado a personas con discapacidad dentro de sus organizaciones.

Y es que indicadores internacionales respaldan que la inclusión de personas con discapacidad genera beneficios económicos para las empresas. Por ejemplo, el estudio The Disability Inclusion Imperative —adelantado por la firma Accenture en 2023— identificó mejores indicadores financieros entre las empresas líderes en inclusión de personas con discapacidad frente a las demás organizaciones analizadas.

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Eso sí, dicha relación "no demuestra que la inclusión, por sí sola, cause mayores ingresos, pero sí destaca la importancia de desarrollar prácticas organizacionales efectivas. “La clave está en hacerlo bien, es decir, definiendo perfiles según las funciones esenciales, seleccionar por competencias, identificar barreras e implementar los ajustes razonables que sean necesarios”, aseguró Juliana Sánchez, secretaria distrital de Integración Social.

La guía podrá encontrarse en los canales digitales de la Secretaría de Desarrollo Económico.



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