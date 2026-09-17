¿Infancia desaparecida? El drama que vive Bogotá con niños, niñas y adolescentes

Los carteles de menores desaparecidos abundan en Bogotá. En redes sociales cada semana se reportan casos, lo que ha generado incertidumbre y un clima de alarma. Aunque las autoridades locales hablan de “evasiones” de menores de sus casas, el fenómeno no cesa y la pregunta sobre qué sucede crece al igual que los reportes. Si bien cada historia es diferente, no dejan de llamar la atención los puntos en común. Por eso, tanto el Concejo como expertas en derechos de los niños piden acciones más claras.

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Ayer, por ejemplo, fueron noticia cuatro hechos relacionados con desaparición de menores: la ubicación, sanos y salvos, de Joseph Santiago y Angie Arévalo (reportados días antes en hechos aislados); el reporte de desaparición de Eiheel Sofía Baquero Ramírez, de 12 años, a quien vieron por última vez el lunes en la puerta de urgencias del Hospital Santa Clara, y el hallazgo sin vida de una menor que reportaron desaparecida en Mosquera y la encontraron en Ciudad Bolívar.

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Estos casos, aunque aislados y con historias diferentes, ponen sobre la mesa la pregunta: ¿hay un aumento real de casos o simplemente más denuncias, aprovechando mecanismos como la Alerta Rosa? Al revisar los datos hay una respuesta simple: sí hay un incremento de casos. Según datos de Medicina Legal, durante el primer semestre de 2026 los registros de desaparición de menores en Bogotá aumentaron de 388 a 538 frente al mismo período del año pasado, lo que representa un aumento del 38,66 % (150 más). Las niñas y adolescentes mujeres concentran la mayor proporción, con 362 reportes en 2026 (el 67,29 % del total de menores). Como dato particular, el grupo de edad con mayor número de reportes este año es el de 15 a 17 años, con 244 casos.

En cuanto a la situación de los casos de 2026, todavía hay 288 menores (53,53 %) que siguen catalogados en los archivos oficiales como “Desaparecido”. No obstante, vale aclarar que este sistema no suele actualizarse de manera rigurosa, pues muchas familias encuentran a su ser querido y no lo reportan.

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De hecho, ese es uno de los mayores problemas, según la concejal María Clara Name: “Las entidades tienen cifras diferentes. Por eso propusimos crear el Registro Distrital de Personas Reportadas como Extraviadas y Desaparecidas, para unificar la información que hoy está dispersa entre Medicina Legal y la Policía. Lamentablemente, la administración objetó el proyecto argumentando que representaba una carga adicional para la Secretaría de Seguridad”.

Aunque el Distrito, en voz del secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que en promedio el 75 % de las desapariciones de menores corresponden a “evasiones” y que el aumento se debe en parte a la reciente aplicación de la Alerta Rosa, lo cierto es que las cifras podrían llegar a ser mayores, producto de conflicto en los hogares, que se estarían desestimando. Restrepo también aseguró que el 3 % de casos sí estarían relacionados con delitos graves, como explotación o secuestro.

Sobre estos delitos el concejal Julián Espinosa se unió a los llamados, exigiendo esclarecer lo que hay detrás del dato. En parte, porque la realidad ya ha demostrado que las redes de explotación son más cercanas a la realidad de lo que parece. Como ejemplo pone el de una adolescente que desapareció en Bogotá y días después logró escapar de una finca en Pasca, Cundinamarca. Tras regresar con su familia denunció haber sido víctima de abuso sexual y aseguró haber visto allí a otras tres menores.

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Pero cada caso es diferente: en el de Joseph Santiago, su rastro se había perdido el 10 de septiembre, en el barrio La Granja, que generó protestas y preocupación. En la mañana del martes reportaron su aparicón, sin mayores detalles. Luego el mismo alcalde Carlos Fernando Galán reportó otra buena noticia: Angie Jimena Arévalo, menor a quien se le había perdido el rastro el pasado 14 de septiembre, sobre las 6:00 de la mañana, cuando no llegó a su colegio Nydia Quintero de Turbay, había vuelto por su cuenta a su hogar.

La concejal Clara Name, coordinadora de la bancada por la niñez, señaló: “Si bien la causa que más se escucha guarda relación con conflictos internos en el contexto familiar, es fundamental averiguar con prudencia si existen otras dinámicas detrás, como la trata de personas, la explotación, el reclutamiento u otras vulneraciones de derechos. Nuestra prioridad debe ser encontrar a cada menor, identificar el contexto de cada caso y articular esfuerzos con las familias e instituciones educativas para garantizar su protección.

La cabildante señaló que el contexto actual demuestra que “mecanismos como la Alerta Rosa se han quedado cortas, pues acumulan una gran cantidad de reportes sin ayudarnos a identificar las causas reales. Asimismo, el aparato institucional de la Fiscalía suele quedarse corto para abordar esta problemática, por lo que es urgente dotar de mejores herramientas de investigación a las entidades y hacer un seguimiento puntual a cada caso.

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Mientras las autoridades mantienen la búsqueda de Eiheel Sofía Baquero Ramírez, de 12 años, desaparecida el pasado 14 de septiembre en Bogotá, también avanzan en la investigación por el hallazgo de la menor muerta en Ciudad Bolívar. Estos casos vuelven a poner el foco sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y esclarecer las diferencias entre las cifras oficiales de desapariciones. Detrás de cada reporte, sin embargo, “hay una familia que espera respuestas: los niños, las niñas y las adolescentes no son números y cada caso debe ser esclarecido”, cerró Name.

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