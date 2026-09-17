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¿Infancia desaparecida? El drama que vive Bogotá con niños, niñas y adolescentes

Mientras las autoridades mantienen la búsqueda de una menor de 12 años desaparecida en Engativá, también investigan el hallazgo del cuerpo de otra en Ciudad Bolívar. Casos que vuelven a poner bajo la lupa lo que hay detrás.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
17 de septiembre de 2026 – 06:08 a. m.
Menores desaparecidos.
Menores desaparecidos en Bogotá.

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Los carteles de menores desaparecidos abundan en Bogotá. En redes sociales cada semana se reportan casos, lo que ha generado incertidumbre y un clima de alarma. Aunque las autoridades locales hablan de “evasiones” de menores de sus casas, el fenómeno no cesa y la pregunta sobre qué sucede crece al igual que los reportes. Si bien cada historia es diferente, no dejan de llamar la atención los puntos en común. Por eso, tanto el Concejo como expertas en derechos de los niños piden acciones más claras.

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
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