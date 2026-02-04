Mapa de ciclorrutas para el Día sin carro en Bogotá 2026: vías de recorrido

Más de 683 kilómetros de ciclorrutas Foto: Óscar Pérez

El próximo jueves, 5 de febrero, se realizará la versión número 28 del Día Sin Carro y Sin Moto, una jornada que se realiza como resultado de la Consulta Popular realizada en el año 2000, en la que la ciudadanía votó de manera positiva a la implementación de este día cada primer jueves de febrero.

La jornada se realizará entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., periodo en el que la ciudad contará con la oferta de transporte público e infraestructura habilitada para facilitar los desplazamientos hacia la universidad, el trabajo o diferentes motivos de viaje.

Cuenta de ello son los más de 683 kilómetros de ciclorrutas, 9.581 kilómetros de andenes y 88,58 kilómetros de vías habilitadas y acompañadas por el IDRD, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Además, se dispondrá de 8.001 cupos de cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos del sistema TransMilenio para quienes elijan combinar bicicleta y transporte público, y 37.000 taxis circularán sin restricción para atender la demanda de la jornada.

Recomendaciones para el buen uso de las bicicletas en el Día sin Carro

No parquear la bicicleta en la calle. Bogotá cuenta con más de 70 mil cicloparqueaderos ubicados en centros comerciales, portales de Transmilenio, universidades, parqueaderos públicos y entidades del Distrito.

La seguridad va primero. Utilizar un candado tipo U para proteger la bicicleta.

Promover la sana convivencia y respetar a los peatones. No hacer mal uso de los andenes ni puentes peatonales. Todos tienen un espacio seguro.

Planear su ruta con anticipación y programar recorridos en grupo.

La medida busca promover en la ciudadanía la importancia de adoptar prácticas de movilidad sostenible como caminar, montar en bicicleta o usar el transporte público para conectar con Bogotá. También busca fomentar un uso eficiente de los vehículos particulares y promover estrategias de cultura ciudadana enfocadas en impulsar cambios de hábito permanentes hacia una movilidad más sostenible.

Por ello, la Secretaría de Ambiente realizará el seguimiento al comportamiento del material particulado (PM2.5 y PM10) y carbono negro, que en altos niveles representan un riesgo para la salud, especialmente en el suroccidente de Bogotá —Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Fontibón—, donde se concentra la mayor parte de estas emisiones que afectan a cerca del 33 % de la población de la ciudad.

