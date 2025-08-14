Marihuana oculta en plátanos: así hallaron enorme cargamento en la Autopista Sur

Incautación de marihuana en la Autopista Sur. Foto: Archivo Particular

Dos capturados y 39 kilos de marihuana incautada fue el resultado de recientes operativos en el municipio de Soacha, en donde la Policía Metropolitana, en medio de controles en las vías, dio con un vehículo cargado con el estupefaciente.

De acuerdo con las autoridades, se trató de un vehículo de servicio de transporte público que cubría la ruta Neiva-Bogotá, el cual tomaron dos personas para intentar transportar la droga.

“Uniformados del grupo de reacción hicieron la señal de pare a este vehículo; durante la inspección encontraron bultos con plátano, y 39 empaques de marihuana, cada uno con un kilo“, indicó el coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía de Soacha.

Los policías inspeccionaron el bus y dieron con los propietarios de dichos paquetes para capturarlos por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

“Son puestos a disposición de la autoridad judicial competente, donde son cobijados con medida de aseguramiento intramural”, aseguró el comandante de la Policía de Soacha.

Curiosas incautaciones de marihuana

Hace pocos días, uniformados de la estación de Policía Aeropuerto encontraron más de 20 kilos de marihuana que pretendían ser enviados como una encomienda a Cartagena. Los escáneres captaron el estupefaciente.

Días pasados, dos caninos del equipo antidrogas fueron los responsables de interceptar un cargamento de diez kilos de cocaína que pretendían ser enviados a los Países Bajos, desde el aeropuerto internacional El Dorado. La mercancía ilícita estaba oculta en las bodegas de carga y camuflada en un aparente encargo de café colombiano empacado en bolsas blancas.

En el mes de abril, otro intento de tráfico de marihuana fue neutralizado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, cuando uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron incautar 14,5 kilogramos del estupefaciente, camuflados en un paquete con luces LED, con destino a Villavicencio.

