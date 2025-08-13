¿Dónde queda el Cementerio Central de Bogotá, lugar de entierro de Miguel Uribe?

Las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay comenzarán en la Catedral Primada. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, su sepelio se realizó hace pocas horas en el Cementerio Distrital Central, ubicado en la carrera 20 #37-80, en la localidad de Los Mártires, es el más antiguo de la ciudad.

Lea más: Arte y cultura noche y día: Bogotá vivirá un fin de semana 24/7

Se conoció que el féretro del senador fue ubicado junto a los de otras figuras políticas del país. Sin embargo, según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), entidad encargada del cementerio, hoy no habrá atención al público ni acceso de visitantes, como lo informó Noticias Caracol.

Como informaron, será la número cuatro y estará junto a la tumba de Gilberto Alzate Avendaño (1910-1960), abogado constitucionalista, politólogo, escritor y político miembro del Partido Conservador.

Más noticias: Reactivan la búsqueda de Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en Cajicá

¿Cuándo se podrá visitar la tumba?

Para quienes deseen asistir al lugar, las entidades encargadas esperan que a partir de este jueves, 14 de agosto, los ciudadanos puedan visitar la tumba del senador.

“Quienes dieron la orden deben pagar”: alcalde Galán por muerte de Miguel Uribe

Ante la noticia del fallecimiento, el alcalde Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en X, expresó sus condolencias y rechazó la violencia que atraviesa el país: “No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto”.

Le puede interesar: Otra promesa incumplida con la troncal av. Ciudad de Cali: no estará lista en 2025

Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte.



A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado.



Su asesinato debe ser… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2025

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.