TuBoleta habla sobre devolución de dinero tras cancelación de Damas Gratis

Pablo Lescano de Damas Gratis durante el Festival Cordillera 2023 en Bogotá, Colombia. Foto: @manu_uribe_foto, @junior_att y @cordillerafestival

Días después de los disturbios que obligaron a cancelar el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena, la empresa TuBoleta se pronunció ante los múltiples reclamos de los asistentes que exigían la devolución del dinero por cuanto el evento fue cancelado.

¿Qué respuesta dio la empresa?

Luego de que un usuario presentara una PQRS, la empresa indicó que no procederá con el reembolso de ninguno de los boletos y, además, confirmó que no se programará una nueva fecha para el concierto. Según explicaron, la suspensión del evento se debió a una situación de fuerza mayor, ocasionada por los disturbios provocados por hinchas de diferentes equipos de fútbol.

La justificación que dio la organización fue que los eventos por los cuales se canceló el concierto se dieron en un marco ajeno a la organización. Por lo tanto, de acuerdo al marco legal de este tipo de espectáculos, el organizador no tiene la obligación de devolver el dinero de las entradas.

Indignación de los asistentes

Entre varias críticas por la falta de preparación del evento, asistentes y usuarios en las redes sociales señalaron que la empresa no tuvo en cuenta factores clave como la organización y la seguridad. Además, compararon la situación con otros eventos similares, donde sí se había contado con la colaboración de líderes de barras de fútbol y no se presentaron disturbios.

