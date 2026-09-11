El hallazgo ocurrió en la noche del 9 de septiembre , en jurisdicción de Chipaque (Cundinamarca ). Según confirmó el gobernador Jorge Rey, la concesión vial pidió revisar el automotor por el comportamiento sospechoso del conductor. Los uniformados atendieron el llamado, inspeccionaron el vehículo y encontraron los dos cuerpos.

La Policía de Cundinamarca capturó a un sujeto , de 44 años , señalado de matar a su esposa y a su hija menor de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro del vehículo, cuando iba por la vía al Llano.

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Mató a su esposa e hija en Usme y lo atraparon llevando los cuerpos por la vía al Llano

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Habría salido de Bogotá y pasado por Caldas

Las primeras investigaciones señalan que el sujeto mató a su esposa y a su hija el 7 de septiembre en Usme, en el sur de Bogotá. Después de los hechos, el hombre habría viajado hasta La Dorada, Caldas, antes de tomar nuevamente la vía al Llano. Las autoridades indicaron que Fonseca es oriundo del Cesar, trabajaba como vigilante y anteriormente fue soldado profesional.

El procedimiento obligó a cerrar temporalmente la vía mientras personal de criminalística realizaba la inspección del vehículo y el levantamiento de los cuerpos. La Fiscalía Seccional de Cundinamarca asumió la investigación y deberá establecer el móvil, reconstruir el recorrido del capturado y determinar las circunstancias en las que murieron la mujer y la menor. El caso, por ahora, se investiga como un presunto doble homicidio.

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