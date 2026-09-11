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Mató a su esposa e hija en Usme y lo atraparon llevando los cuerpos por la vía al Llano

La Policía encontró los cuerpos dentro del vehículo del sospechoso, de 44 años. Las primeras investigaciones indican que las víctimas habrían sido asesinadas días antes en Bogotá.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
11 de septiembre de 2026 – 12:30 p. m.
En la tarde de este jueves, a la altura de la Carrera 30 con Calle 80 de Bogotá, fue asesinado el director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el coronel retirado Elmer Fernández. Según han manifestado desde el Inpec, el director del penal había recibido amenazas que provenían desde el interior de la cárcel.
La Policía encontró los cuerpos de una mujer y su hija dentro del vehículo que conducía el hombre capturado en la vía al Llano.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Policía de Cundinamarca capturó a un sujeto, de 44 años, señalado de matar a su esposa y a su hija menor de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro del vehículo, cuando iba por la vía al Llano.

El hallazgo ocurrió en la noche del 9 de septiembre, en jurisdicción de Chipaque (Cundinamarca). Según confirmó el gobernador Jorge Rey, la concesión vial pidió revisar el automotor por el comportamiento sospechoso del conductor. Los uniformados atendieron el llamado, inspeccionaron el vehículo y encontraron los dos cuerpos.

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Habría salido de Bogotá y pasado por Caldas

Las primeras investigaciones señalan que el sujeto mató a su esposa y a su hija el 7 de septiembre en Usme, en el sur de Bogotá. Después de los hechos, el hombre habría viajado hasta La Dorada, Caldas, antes de tomar nuevamente la vía al Llano. Las autoridades indicaron que Fonseca es oriundo del Cesar, trabajaba como vigilante y anteriormente fue soldado profesional.

El procedimiento obligó a cerrar temporalmente la vía mientras personal de criminalística realizaba la inspección del vehículo y el levantamiento de los cuerpos. La Fiscalía Seccional de Cundinamarca asumió la investigación y deberá establecer el móvil, reconstruir el recorrido del capturado y determinar las circunstancias en las que murieron la mujer y la menor. El caso, por ahora, se investiga como un presunto doble homicidio.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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