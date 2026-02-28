Metro, TransMilenio y ciclorrutas: los avances y pendientes de la movilidad en 2025

Diferentes sitios de la ciudad donde se evidencia la sobrepoblación. Foto: Cristian Garavito

Esta semana el sector Movilidad, que lidia con uno de los principales dolores de cabeza de los ciudadanos de la capital del país, entregó un balance de su gestión en 2025. Durante la rendición de cuentas se mostraron indicadores de seguridad vial, ejecución de obras y modernización del transporte público.

De acuerdo con lo expuesto con el Distrito, la ciudad logró reducir las muertes por siniestros viales, avanzó en proyectos clave para destrabar la movilidad como el metro y grandes avenidas y amplió su flota eléctrica.

Menos víctimas en las vías

En 2025, advierte la Secretaría de Movilidad, se registraron 552 fallecidos en siniestros viales, 22 menos que en 2024, lo que representa una reducción del 4 % y rompe la tendencia creciente que se venía presentando en años anteriores.

Pese a la reducción, la cifra sigue siendo alta: 552 personas muertas en las vías equivale a más de una víctima fatal por día. Expertos en seguridad vial han advertido que, aunque el descenso es relevante, Bogotá continúa lejos de estándares aceptables para una ciudad que ha apostado por la Visión Cero (Estrategia distrital que busca una ciudad sin fallecidos en las vías) y que concentra buena parte de sus desplazamientos en peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, los actores más vulnerables del sistema vial.

Se incorporaron, además, 150 nuevos agentes civiles de tránsito, que completaron una capacidad operativa de 600 funcionarios. Se implementaron también 16 agentes en bicicleta que patrullan zonas de ciclorruta. Sin embargo, para una ciudad con más de 600 kilómetros de ciclorruta, la cifra de agentes en bicicleta parece quedarse corta.

Por otro lado, se modernizó el Centro de Gestión del Tránsito, que ahora integra más de 9.000 cámaras de monitoreo, 15 paneles informativos de velocidad y la optimización de 462 intersecciones semaforizadas.

Más buses eléctricos y cambios en el sistema troncal

El sistema de TransMilenio aseguró la llegada de 705 buses eléctricos nuevos. De estos, 463 están asociados a acuerdos firmados con operadores de la Fase 3 y 269 cuentan, por primera vez, con cofinanciación del Gobierno Nacional. La incorporación fortalece una de las metas fundamentales de la ciudad y el país: la transición energética del transporte público y la reducción de emisiones de CO₂.

En paralelo, se recuperaron 17.000 metros cuadrados de espacio en estaciones como Ricaurte, Avenida Jiménez y en cinco túneles, como parte de una estrategia para mejorar condiciones de seguridad y accesibilidad. El sistema también sumó 11 nuevas rutas.

Metro: más de 70 % de avance y primeros trenes en el país

La Línea 1 del metro, a cargo de la Empresa Metro de Bogotá, alcanzó un 70,72 % de ejecución. Durante 2025 se construyeron 9.955 metros de viaducto y se avanzó en 16 estaciones con la operación simultánea de ocho vigas lanzadoras.

Además, llegaron al país los primeros cuatro trenes —de un total de 30— fabricados en China. El traslado implicó un recorrido marítimo de más de 15.000 kilómetros hasta Cartagena y un operativo terrestre de aproximadamente 1.000 kilómetros por carreteras nacionales para su ingreso a Bogotá.

Grandes corredores y cable aéreo

El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, reportó la entrega de 13 proyectos completos de movilidad en 2025, para un total de 19 obras finalizadas durante lo que va del cuatrienio Galán, además de siete proyectos de conservación y 11 entregas parciales en frentes en ejecución.

Entre los proyectos estratégicos, la avenida 68 alcanzó un 75% de avance y la avenida Ciudad de Cali un 84%. En estos corredores entraron en funcionamiento estructuras como los puentes de la calle 26, la avenida Suba y la glorieta del grupo 4.

El TransMiCable de San Cristóbal llegó al 81% de ejecución, con 21 torres izadas y avances estructurales en estaciones.

En total, señala el Instituto, se intervinieron más de 4,5 millones de metros cuadrados de malla vial, espacio público y ciclorrutas en trabajo conjunto con la Unidad de Mantenimiento Vial y los Fondos de Desarrollo Local.

Por su parte, la Unidad de Mantenimiento Vial reportó la reparación de más de 100.000 huecos y la renovación de 14 kilómetros lineales de ciclorrutas, como parte de una meta de 44 kilómetros. El mantenimiento preventivo se concentró en barrios priorizados para mejorar condiciones de tránsito local.

En este punto cabe advertir que en un reciente debate de control político citado por el Concejo de Bogotá, se advirtió que el 85 % de la red ciclística de la ciudad no recibe mantenimiento, según denunció la concejal Quena Ribadeneira, del Pacto Histórico.

La observación cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la red de ciclorrutas es uno de los pilares de la movilidad diaria en la ciudad y que buena parte de los siniestros viales involucran a actores vulnerables. El desfase entre la expansión de esta infraestructura y su control efectivo sigue siendo uno de los puntos débiles del modelo.

Aunque los avances en grandes obras son visibles en términos de ejecución física, su impacto en la movilidad cotidiana aún es limitado. Los tiempos de viaje para miles de ciudadanos siguen siendo altos, especialmente en corredores en obra donde las afectaciones se prolongan por años.

Para amplios sectores de la ciudad, la experiencia diaria continúa marcada por trayectos largos, congestión y desvíos, lo que plantea el reto de cómo mitigar los efectos de la construcción mientras los proyectos llegan a su fase operativa.

Terminal y control al transporte ilegal

La Terminal de Transporte de Bogotá informó que durante 2025 movilizó más de 14,8 millones de pasajeros, con la novedad de la puesta en marcha de un nuevo punto de operación en Yomasa, en la localidad de Usme, para contrarrestar el transporte ilegal.

En la sede Salitre se instalaron puestos digitales de autogestión para compra de tiquetes para mitigar el colapso en temporadas de alta afluencia. Además, se recuperaron 78 kilómetros de espacio público mediante Zonas de Parqueo Pago, con 10.000 cupos habilitados en vías en 13 localidades.

La Rolita: operación sin víctimas y resultados financieros

La empresa pública La Rolita completó 12 meses consecutivos sin siniestros fatales. Movilizó a más de 75.000 usuarios diarios en buses y cable y reportó una utilidad operacional superior a COP 12.000 millones y una utilidad neta superior a COP 7.000 millones.

En el frente laboral, mantuvo un modelo con 62 % de mujeres operadoras durante tres años consecutivos y cerca de 800 empleos formales, incluyendo jóvenes en su primer empleo, personas migrantes y mayores de 50 años.

El balance de 2025 muestra avances concretos en seguridad vial, transporte eléctrico e infraestructura estratégica, pero también deja al descubierto desafíos persistentes. La cifra de muertes en las vías sigue siendo alta, los tiempos de viaje continúan afectando la calidad de vida de los ciudadanos y el mantenimiento de la infraestructura existente aún no acompasa el ritmo de las nuevas obras.

Bogotá cerró el 2025 con cerca de 1.200 frentes de obra, que advierten una ciudad que avanza en materia de Movilidad, pero lo hace en medio de tensiones que ponen a prueba la capacidad de traducir los grandes proyectos y las cifras positivas en mejoras perceptibles en el día a día de quienes se mueven por la ciudad.

