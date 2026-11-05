La dencuncia la hicieron pública las estudiantes a través de un video en redes sociales. El robo ocurrió sobre las 7:00 de la noche del 4 de noviembre en…

Un grupo de jugadoras de fútbol de la facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana fueron víctimas de un robo masivo durante un partido. Las estudiantes denunciaron en redes sociales el millonario robo y cuestionaron la seguridad de los espacios de entrenamiento deportivo.

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Millonario robo a estudiantes de la Javeriana prende las alarmas de seguridad en el plantel

La dencuncia la hicieron pública las estudiantes a través de un video en redes sociales. El robo ocurrió sobre las 7:00 de la noche del 4 de noviembre en los camerinos de mujeres, que se encuentra en las instalaciones de la universidad. Lo que se sabe es que los responsables actuaron mientras el grupo de jugadoras de la facultad disputaba un partido en la cancha.

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Un testimonio de una de las víctimas señaló que en las entradas del campus "no estaban pidienco carné, nos robaron en los vastidores de mujeres". Al menos 10 jugadoras resultaron afectadas, por lo que cuestionaron los protocolos de seguridad en horas de la noche.

Entre los elementos hurtados se encuentran computadores, tablets, celualres, dinero en efectivo y otros elementos que habían guardado las jugadores del equipo de la facultad. El robo ascendería a COP 60 millones.

Aunque uniformados de la Policía Metropolitana llegaron al lugar para tomar la denuncia e iniciar las investigaciones, aún no hay rastro de los asaltantes. Mientras las jugadoras piden que se encuentre a los responsables, en el plantel educativo exigen mayor seguridad para que no se repitan estos hechos delictivos.

#Bogotá | En la Universidad Javeriana, estudiantes denunciaron un millonario robo. Esto ocurrió.



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