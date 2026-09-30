MinHacienda autorizó crédito a Bogotá por COP 1.3 billones para la Línea 1 del Metro

El crédito tendrá un plazo de 10 años a partir del desembolso y un período de gracia de tres años para el pago del capital. Los intereses, agregó la cartera ministerial, también se pagarán…

El Ministerio de Hacienda autorizó a Bogotá para celebrar un contrato de crédito externo por hasta COP 1.3 billones con el grupo bancario internacional BNP Paribas New York Branch. Los dineros, que serán desembolsados en pesos, están destinados a financiar los aportes del Distrito como parte de su obligación a la cofinanciación de la Primera Línea del Metro.

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El crédito tendrá un plazo de 10 años a partir del desembolso y un período de gracia de tres años para el pago del capital. Los intereses, agregó la cartera ministerial, también se pagarán semestralmente.

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La operación contará además con una garantía del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) por el 95 % de las exposiciones cubiertas de capital, intereses y otros conceptos elegibles asociados a la estructura financiera del crédito.

“Nos complace aportar al desarrollo del Distrito. Esta es una operación que cuenta con condiciones favorables para la ciudad y con una garantía otorgada por la banca multilateral. Son recursos importantes para avanzar en infraestructura y en un proyecto vital para la movilidad de Bogotá”, señaló el ministro Miguel Gómez.

¿En qué va la Línea 1 del Metro?

El Metro de Bogotá ya tiene un día marcado en el calendario. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la meta es que los ciudadanos puedan subirse a la primera línea el 15 de marzo de 2028, una fecha más precisa que el horizonte de marzo de ese año que hasta ahora manejaba el Distrito. “La meta es que usted se monte en el metro el 15 de marzo del 2028”, afirmó el mandatario durante una entrevista con Blu Radio.

El anuncio pone una fecha concreta a la cuenta regresiva del proyecto de infraestructura más importante de Bogotá, que al cierre de julio registraba un avance del 81,25 %, según explicó recientemente Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), en entrevista con El Espectador.

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El camino hasta marzo de 2028, sin embargo, todavía tiene varios hitos por cumplir. La construcción deberá terminar en septiembre de 2027 para abrir paso a la denominada “marcha blanca”, el periodo en el que se probará integralmente el funcionamiento del sistema antes de recibir pasajeros.

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