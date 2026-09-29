 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El millonario pleito del Recinto Ferial 20 de Julio: una década sin pagar arriendo

El IPES recuperó el control del Recinto Ferial del 20 de julio, un espacio originalmente entregado en arriendo a una asociación de vendedores informales, peor que terminó envuelto en un largo pleito jurídico y una millonaria deuda.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
29 de septiembre de 2026 – 05:05 p. m.
El pasado 24 de septiembre se llevó a cabo la diligencia judicial de restitución y retoma del Recinto Ferial 20 de Julio, realizada por el Instituto para la Economía Social (IPES) en cumplimiento de la orden judicial.
El pasado 24 de septiembre se llevó a cabo la diligencia judicial de restitución y retoma del Recinto Ferial 20 de Julio, realizada por el Instituto para la Economía Social (IPES) en cumplimiento de la orden judicial.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Entre los locales de ropa y restaurantes típicos, detrás de los muros del Recinto Ferial 20 de Julio, un popular espacio de comercio que hoy renace, hay un millonario pleito que apenas comienza a encontrar una solución. El lugar, ubicado en la carrera 5A con calle 30A Sur, justo detrás del portal de TransMilenio, se convirtió hace diez años en una alternativa de formalización para cientos de vendedores y vendedoras ambulantes de San Cristóbal, que se encontraban esparcidos por las calles de la localidad ejerciendo la venta informal.

plaza ferial 20 de julio
Plaza ferial 20 de julio.

Le puede…

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá. jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido