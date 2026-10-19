MinInterior defendió intervención de la fuerza pública durante plantón en el Museo Nacional

Durante este fin de semana, al menos 800 personas se concentraron durante los dos días de plantón frente al Museo Nacional, en rechazo a la orden del presidente Abelardo de la Espriella a la ministra de Cultura, Paola Holguín, de retirar lo que para él era una "oda al terrorismo": 30 piezas de la reivindicación del movimiento feminista, LGBTIQ+ y las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, fueron quitadas de las salas "Hacer sociedad", "Memoria y Nación" y "Fuerza, fe y sustancia" y, por el momento, permanecen en las…

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Durante este fin de semana, al menos 800 personas se concentraron durante los dos días de plantón frente al Museo Nacional, en rechazo a la orden del presidente Abelardo de la Espriella a la ministra de Cultura, Paola Holguín, de retirar lo que para él era una "oda al terrorismo": 30 piezas de la reivindicación del movimiento feminista, LGBTIQ+ y las campañas políticas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, fueron quitadas de las salas "Hacer sociedad", "Memoria y Nación" y "Fuerza, fe y sustancia" y, por el momento, permanecen en las reservas del Museo.

Lea más: Defensoría rechaza intervención del Esmad en protesta en Museo Nacional por retiro de obras

Durante gran parte del día, las manifestaciones transcurrieron de manera pacífica. Sin embargo, cayendo la tarde, uniformados de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) (antes Undmo) intervinieron con tanquetas y aturdidoras. El Espectador acompañó el primer día del plantón, en el que participaron más de 500 personas de distintas edades. Según relataron quienes permanecían a las afueras del museo, hacia las 6:33 p. m. una tanqueta comenzó a lanzar chorros de agua para dispersar a los manifestantes. En los siguientes 30 minutos, la situación se intensificó con el despliegue de varios agentes, mientras se escuchaban aturdidoras y algunas personas lanzaban piedras. Hacia las 7:30 p. m., el orden público se había restablecido, aunque unidades de la Unadi continuaron en el sector.

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Mientras tanto, este domingo, sobre las 3:30 p. m., videos de testigos nuevamente evidenciaron cómo las tanquetas lanzaban chorros de agua a manifestantes, mientras otros se enfrentaban a los uniformados con piedras.

MinInterior defendió intervención de la fuerza pública

Al cierre de las protestas que se extendieron hasta el Centro de Memoria, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció a través de su cuenta en X y defendió la orden desde el Gobierno Nacional, en coordinación con la Alcaldía de Bogotá, de intervenir las manifestaciones. Lara aseguró que se protegió la protesta pacífica y los derechos de quienes no participaron en ella.

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"De ninguna manera se puede permitir un bloqueo total de la carrera Séptima, una de las principales arterias de Bogotá", comentó.

A detalle, el ministro indicó que luego de culminar la ciclovía, se produjo un bloqueo total de la carrera séptima, pero "ante la insistencia de un remanente en mantener el bloqueo total, la Policía intervino únicamente para restablecer la movilidad. Se realizó diálogo, se solicitó el desbloqueo y líderes políticos incluso pidieron respetar el decreto 1525 y los corredores solidarios".

Como Ministro del Interior me permito informar sobre las manifestaciones de hoy en Bogotá.



1/ En el Puesto de Mando Unificado, dirigido de manera conjunta entre el Ministerio del Interior @MinInterior y la Alcaldía de Bogotá @Bogota , se coordinó la atención de ambas… — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 19, 2026

Sin embargo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la intervención de la fuerza pública, pues señaló que la protesta transcurrió de manera pacífica y recordó que la Corte Constitucional ha reconocido que la ocupación del espacio público y la obstrucción de vías "pueden hacer parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta, cuyo carácter pacífico no se pierde por las afectaciones a la movilidad". Y añadió. "Expresamos nuestra preocupación por el excesivo despliegue de Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), incluido un vehículo lanza agua, cuya presencia consideramos innecesaria y desproporcionada frente al carácter pacífico de la manifestación".

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Por su parte, la ONG Temblores, organización defensora de derechos humanos, denunció que hubo personas heridas y capturadas irregularmente, siendo trasladadas a CAI y Centros de Traslados por Protección. "El escuadrón antidisturbios y la fuerza disponible no han guardado distancia y han hostigado a las personas manifestantes".

Para esta semana del 19 al 24 de octubre, la Secretaría de Gobierno informó que están programadas 8 manifestaciones, dos de las cuales se repetirán en el Museo Nacional.

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