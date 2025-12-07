Motociclista fue víctima de violento atraco en semáforo del barrio Ciudad Tunal

Lo amenazaron con un arma de fuego. Foto: Redes sociales

Un nuevo caso de hurto ocurrió en las últimas horas en la capital. De acuerdo con un video publicado por un usuario en su cuenta de TikTok, en la noche del sábado 6 de diciembre, sobre la intersección de la carrera 24 con calle 44 sur, cerca al Centro Comercial Ciudad Tunal, un motociclista fue despejado de su vehículo.

Gracias a la grabación hecha desde otro automotor, quedó en evidencia el momento en que la víctima espera el cambio de semáforo abordo de su motocicleta de referencia Yamaha MT-09, cuando un delincuente lo amenaza con arma de fuego y lo obliga a bajarse.

En la escena aparecen otros dos cómplices de saco rojo, uno de ellos en motocicleta, quien lo retienen mientras también lo despojan de sus pertenencias.

Es entonces que, en cuestión de segundos, el ladrón se sube a la motocicleta de la víctima y arranca para escapar, no sin antes que dos testigos también en moto, intentan tumbarlo sin éxito.

Los cinco tipos de motos que más se roban en Bogotá

El crecimiento sustancial del número de motos, tanto en Bogotá como en el resto del país, ya es un fenómeno innegable y con cifras de sobra. Actualmente, este tipo de vehículos representa el 62 % del parque automotor del país y, solo en Bogotá, hay casi 600.000 unidades transitando por los principales corredores.

Además de otros fenómenos asociados al uso de estos vehículos, como la siniestralidad, el robo de estos automotores de dos ruedas es otro de los flagelos asociados al crecimiento en su número de usuarios. Durante el primer semestre de 2025, en la capital del país se han denunciado 2.033 motocicletas, lo cual representó una disminución del 22 % respecto a 2024.

Sin embargo, los motociclistas dicen sentirse expuesto a los ladrones de este tipo de vehículos, y afirman ser víctimas de un mercado de autopartes y motos en el mercado negro que incentiva la comisión de este delito.

Tanto es así, que el portal especializado en motociclismo, Full Gas realizó una lista de las marcas de moto más robadas, con base en las denuncias de los usuarios de la comunidad. Las referencias comparten características como su bajo precio en el mercado, su alta eficiencia respecto al consumo de combustible, y su cilindraje menor a los 200 centímetros cúbicos.

En ese orden de ideas, las motos que más se roban en Bogotá son:

Bajaj Pulsar NS 160

Bajaj Pulsar NS 200

KTM Duke 200

Yamaha FZ16

Suzuki GN125.

El robo de este tipo de vehículos representa un golpe importante para las economías populares, teniendo en cuenta que la mayoría de propietarios de estas motocicletas se aglutinan en los estratos de 1, 2 y 3. Asimismo, en gran parte de este nicho, la moto es usada como un medio de trabajo y subsistencia

Las modalidades de robo más frecuentes son el halado, por descuido de sus propietarios, el uso de llaves maestras y el atraco directo por armas de fuego. Localidades más afectadas:Kennedy, Engativá, Bosa, Suba, Ciudad Bolívar.

Bajo esta misma línea, el portal que publicó el listado dejó como recomendaciones principales para combatir el robo de motocicletas el no comprar repuestos de dudosa procedencia, mantener aseguradas las motocicletas y, en la medida de lo posible, equiparlas con sistemas de monitoreo de GPS para hacer más fácil su búsqueda y recuperación en caso de robo.

Delito auspiciado por quienes compran robado

Para contrarrestar los mercados ilegales que tejen alrededor de los productos derivados del hurto, las autoridades vienen desplegando operaciones sorpresa, como la que realizaron el pasado 8 de abril en la zona de talleres del barrio Santander, en la localidad de Antonio Nariño, siguiendo la pista del hurto de motocicletas. Allí hallaron motos reportadas como robadas, con seriales alterados, listas para la venta. La acción dejó siete locales sellados y una persona capturada.

Este tipo de intervenciones, que se repiten con regularidad en zonas con alta incidencia de este delito (como el centro o el sector del Siete de Agosto), dan cuenta del esfuerzo de las autoridades. Sin embargo, según cifras recientes reveladas en el Concejo, son insuficientes. En un período de seis meses, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, se reportaron más de 2.200 hurtos de motos, lo que equivale a un promedio de 12 diarios.

