Riña en estación de Transmilenio Calle 34 terminó en tragedia

En la noche del viernes 5 de diciembre, se reportó el fallecimiento de una persona en la estación temporal de Transmilenio Calle 34 con Avenida Caracas.

De acuerdo con testimonios de testigos entregados a la Policía, dos hombres protagonizaron un hecho de intolerancia con arma blanca, agrediéndose luego de descender de un biarticulado. En medio de la riña, la víctima cayó de la estación gravemente herido. Mientras tanto, el otro sujetó huyó del lugar.

La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un plan candado sin que, hasta el momento, se haya efectuado la captura.

Al lugar arribó CTI de la Fiscalía para acordonar la zona y realizar la debida inspección y levantamiento del cadáver.

Desde la Empresa Transmilenio S. A. lamentaron el caso y rechazaron cualquier tipo de violencia. De igual manera, manifestaron su disposición de colaborar con las autoridades para esclarecer lo sucedido y aportar en la búsqueda del hoy homicida. “Enviamos un mensaje de condolencias y solidaridad a la familia de la víctima”, concluyeron.

Guardas de seguridad de Transmilenio fueron atacados a cuchillo cuando enfrentaron a colados

No ha pasado un mes desde que guardas de seguridad de Transmilenio recibieron una condecoración por parte del Concejo de Bogotá para reconocer su labor al enfrentar unos colados que los amenazaron, para que este 5 de diciembre volviera a ocurrir el mismo hecho.

El caso fue denunciado por el cabildante Juan David Quintero a través de su cuenta en X, tras conocer un video de uno de los guardas, quien con su celular, evidenció como varias personas en el Portal 20 de julio, saltaron el torniquete sin pagar el pasaje.

Al confrontar a los infractores, quedó grabado como un joven de sudadera negra,saca un arma blanca para amenazarlos e intenta herirlos.La trifulca continúa en un puente peatonal donde los trabajadores de Transmilenio, retroceden y con un bolillo se protegen. Detrás, los siguen tres hombres y uno de ellos, vestido de azul,saca el arma blanca para apuñalarnos.

De acuerdo con el concejal Quintero, uno de los guardas fue herido con arma blanca. “Hemos insistido muchas veces en que el alcalde tiene que reforzar la seguridad en Transmilenio y que la Policía no llegue tarde, como ocurrió en ese Portal. No podemos permitir que hayan batallas campales dentro del sistema”.

¿Qué dijo Transmilenio?

Al ser consultada, la empresa de transporte público emitió un comunicado en el que rechazó todos los actos de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad y las instalaciones de TM. “Hacemos un respetuoso, pero contundente llamado de atención para evitar este tipo de incidentes”, agregó.

También confirmaron las primeras versiones: las personas implicadas habrían evadiedo el pago del pasaje. “Durante el desarrollo de las labores de apoyo y control, propias del equipo de vigilancia, ocurrieron las agresiones físicas hacia el grupo en cuestión que intervino para restablecer el orden. Ante estos hechos, hubo reacción oportuna por parte del comando de transporte masivo de la Policía, quienes retienen a los agresores estableciendo que son menores de edad”.

Sobre la actuación del personal operativo, señaló la empresa: “el Ente Gestor recuerda que el personal operativo en el Sistema brinda un servicio esencial para la ciudad y para los más de 4 millones de usuarios que moviliza el transporte público de Bogotá”.

Cabe recordar que tan solo hace 2 meses, en el Portal 20 de Julio ocurrió una agresión similar con arma blanca, luego de que vigilantes reclamaran a pasajeros por colarse. Por fortuna, esa vez, ninguno resultó lesionado, mientras que otra persona fue capturada, hallándole en su poder un cuchillo que fue incautado.

De acuerdo con la directora técnica de seguridad de Transmilenio, con corte a septiembre se registraron cerca de 195 agresiones a guardas en el Portal de Suba, Portal 20 de Julio, Terreros, San Mateo y León XIII. La evasión del pasaje, además, es cerca del 14%, generando pérdidas en el primer semestre cerca a los $121 mil millones.

