Motoladrón capturado en Usaquén tenía libertad condicional

El procedimiento de captura se llevó a cabo luego de que los uniformados fueran alertados de la huida de dos presuntos ladrones en una motocicleta, quienes momentos antes, habrían…

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En un nuevo hecho delictivo, las autoridades consiguieron frustrar un robo a mano armada en el norte de Bogotá. No obstante, los antecedentes de uno de los delincuentes vuelve a dejar en duda la efectividad de las sanciones judiciales en delitos como el hurto.

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El procedimiento de captura se llevó a cabo luego de que los uniformados fueran alertados de la huida de dos presuntos ladrones en una motocicleta, quienes momentos antes, habrían participado en el hurto de un celular cerca a un hospital en la localidad de Chapinero.

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Las autoridades activaron un plan candado con el que lograron ubicar e interceptar a los sospechosos a la altura de la carrera 15 con calle 109, en Usaquén. "Al realizarles el respectivo registro, los policías les hallaron en su poder un arma traumática y recuperaron el celular de alta gama", detalló la coronel Eliana Hernández, de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Tras la captura, los dos capturados, junto con la motocicleta inmovilizada, el arma incautada y el teléfono recuperado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General. Allí, se constató que uno de los capturados contaba con libertad condicional por el delito de hurto calificado y agravado.

¡Capturados motoladrones en #Usaquén tras hurtar un celular! Dos hombres fueron interceptados mediante el plan candado; uno de ellos tenía libertad condicional por hurto.



Durante el procedimiento se incautó un arma de fuego y se recuperó el celular de alta gama. pic.twitter.com/zfr5Q0Hhzi — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 15, 2026

Justicia, no justicia

En Bogotá la historia se repite. Delincuentes con antecedentes roban y salen de la cárcel a robar. Este año, por ejemplo, en cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que varios sujetos cometían un fleteo. La Policía los capturó en flagrancia y los judicializó. A pesar de que portaban armas, un juez los dejó en libertad.

Meses después la Policía capturó a los mismos sujetos, antes de cometer un hurto, y en otro juez volvió a dejarlos ir para su casa. La historia la confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán a través de su cuenta en X, quien ha alertado sobre los vacíos en justicia que no aportan a la seguridad capitalina.

El caso volvió a evidenciar una tensión persistente en la ciudad: la brecha entre la acción operativa de la Policía y las decisiones judiciales. Mientras las autoridades destacan golpes contra estructuras criminales, la reincidencia de los capturados alimenta la percepción de impunidad.

En medio de este contexto, el INPEC aclaró el funcionamiento del sistema de vigilancia electrónica. La entidad informó que actualmente hay más de 5.100 dispositivos activos y más de 13.500 activaciones registradas, con monitoreo en tiempo real a través del Centro Penitenciario Virtual (CERVI).

Hurto de celulares en Bogotá

El hurto de celulares sigue siendo uno de los delitos que más golpea a los bogotanos. Solo en los tres primeros meses de 2026 se registraron 8.629 robos de celulares en la capital, lo que equivale a un promedio de 96 casos diarios.

Las cifras fueron denunciadas por la concejala Diana Diago (Centro Democrático), quien alertó sobre el aumento de este delito y la caída en la recuperación de equipos robados en la ciudad.

Según los datos entregados por la Secretaría de Seguridad, las localidades donde más se registraron hurtos de celulares entre enero y marzo de este año fueron:

Engativá: 889 casos Chapinero: 864 casos Suba: 826 casos Teusaquillo: 738 casos Kennedy: 720 casos

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