 

Publicidad

Puente de Venecia: habilitan nuevo tramo que conecta la avenida 68 con la Autopista Sur

Ya está hailitado el puente curvo 2 de la obra, lo que permite el paso directo de vehículos mixtos desde la av. 68 hacia la autopista Sur (sentido norte-occidente), no obstante, continúan otros trabajos para el paso deprimido.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
Puente de Venecia, nuevo ramal habilitado
La obra total del puente completa 99 % de ejecución y hace parte del proyecto de la nueva avenida 68.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El IDU oficializó la apertura del ramal que faltaba de la obra del Puente de Venecia, con el cual, ahora los vehículos mixtos que transitan por la avenida 68 se podrán conectar con la Autopista Sur, en sentido norte-occidente, sin tener que tomar vías alternas.

Le puede interesar: ¿Busca becas de estudio? Bogotá abrió 3.000 para 39 universidades privadas

La habilitación se realizó este viernes 13 de noviembre y corresponde al ramal norte, también denominado puente curvo 2. Según explicó el director del IDU, Orlando Molano, esta conexión facilitará el desplazamiento de quienes vienen desde el norte de la ciudad hacia Bosa y Soacha.

Puente de Venecia, nuevo ramal habilitado
Puente de Venecia, nuevo ramal habilitado.

La estructura hace parte del grupo 1 de la troncal de la avenida 68, que fue recibido por esta administración con un avance del 12,94 %. Actualmente, el puente registra una ejecución del 99,93 %.

¿Cómo queda operando el puente?

En total, la infraestructura cuenta con tres ramales de 330 metros de longitud cada uno, que suman cerca de un kilómetro. Con la nueva habilitación, así quedó dispuesta su operación:

Le puede interesar

Bogotá

Así quedó el primer segmento que entregaron del corredor Carrera Séptima

Bogotá

Movilidad 12 de noviembre: estación Sabana de Transmilenio retoma operación

Bogotá

Puente festivo: horarios y medidas de movilidad para salir y regresar a Bogotá
  • Puente curvo 2 (norte): permite el tránsito de vehículos mixtos desde la avenida 68 hacia la Autopista Sur, en sentido norte-occidente.
  • Puente curvo 1 (central): opera para vehículos mixtos en sentido occidente-norte, conectando a quienes vienen desde el occidente con la avenida 68, sin necesidad de ingresar al barrio Venecia.
  • Puente recto: funciona provisionalmente para los buses de Transmilenio en ambos sentidos, occidente-oriente y oriente-occidente.

Más de Bogotá: Galán habla de nuevos "contratiempos" con el Metro: Estación 16 y otras obras con alertas

¿Qué falta para completar las obras del puente de Venecia?

Aunque los tres ramales ya están construidos y el último acaba de entrar en operación, todavía se adelantan trabajos para la construcción del paso deprimido para tráfico mixto, la ampliación de un carril de la Autopista Sur y los remates en los carriles exclusivos de Transmilenio.

De acuerdo con el IDU, se espera que durante el primer trimestre de 2027 entre en funcionamiento el paso deprimido. Con este cambio, la distribución del tránsito quedaría así:

  • Puente curvo 2 (norte): un carril para Transmilenio y otro con sobreancho para vehículos mixtos, en sentido norte-occidente.
  • Puente curvo 1 (central): un carril para Transmlenio y otro con sobreancho para vehículos mixtos, en sentido occidente-norte.
  • Puente recto: dos carriles para vehículos mixtos, en sentido occidente-oriente.
  • Paso deprimido sur: circulación de Transmilenio en ambos sentidos.
  • Paso deprimido norte: circulación de vehículos mixtos en sentido oriente-occidente.

Así avanza el grupo 1 de la avenida 68

El grupo 1 de la troncal de la avenida 68 fue recibido por esta administración con un avance del 39,91 %. A noviembre de 2026, registra una ejecución del 79,06 %.

Este tramo contempla la construcción de 2,83 kilómetros de vía, con cuatro carriles por sentido: uno exclusivo para Transmilenio y tres para tráfico mixto, con dos carriles exclusivos en las zonas de estación. También incluye tres estaciones nuevas de TransMilenio, 1,83 kilómetros de ciclorruta, más de 63.400 metros cuadrados de nuevo espacio público y 23.600 metros cuadrados de zonas verdes.

Entre las intervenciones también se encuentra el puente vehicular de Venecia y la recuperación de 3.642 metros cuadrados de murales, bajo el proyecto "Páramo, vida y futuro", inspirado en la fauna y flora de Bogotá y la Sabana.

Siga leyendo: El emblemático hotel Augusta en La Candelaria será renovado para habilitar vivienda social

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido