La habilitación se realizó este viernes 13 de noviembre y corresponde al ramal norte, también denominado puente curvo 2. Según explicó el director del IDU, Orlando Molano, esta conexión…

El IDU oficializó la apertura del ramal que faltaba de la obra del Puente de Venecia, con el cual, ahora los vehículos mixtos que transitan por la avenida 68 se podrán conectar con la Autopista Sur, en sentido norte-occidente, sin tener que tomar vías alternas.

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Puente de Venecia: habilitan nuevo tramo que conecta la avenida 68 con la Autopista Sur

La habilitación se realizó este viernes 13 de noviembre y corresponde al ramal norte, también denominado puente curvo 2. Según explicó el director del IDU, Orlando Molano, esta conexión facilitará el desplazamiento de quienes vienen desde el norte de la ciudad hacia Bosa y Soacha.

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Puente de Venecia, nuevo ramal habilitado.

La estructura hace parte del grupo 1 de la troncal de la avenida 68, que fue recibido por esta administración con un avance del 12,94 %. Actualmente, el puente registra una ejecución del 99,93 %.

¿Cómo queda operando el puente?

En total, la infraestructura cuenta con tres ramales de 330 metros de longitud cada uno, que suman cerca de un kilómetro. Con la nueva habilitación, así quedó dispuesta su operación:

Puente curvo 2 (norte) : permite el tránsito de vehículos mixtos desde la avenida 68 hacia la Autopista Sur, en sentido norte-occidente.

: permite el tránsito de vehículos mixtos desde la avenida 68 hacia la Autopista Sur, en sentido norte-occidente. Puente curvo 1 (central) : opera para vehículos mixtos en sentido occidente-norte, conectando a quienes vienen desde el occidente con la avenida 68, sin necesidad de ingresar al barrio Venecia.

: opera para vehículos mixtos en sentido occidente-norte, conectando a quienes vienen desde el occidente con la avenida 68, sin necesidad de ingresar al barrio Venecia. Puente recto: funciona provisionalmente para los buses de Transmilenio en ambos sentidos, occidente-oriente y oriente-occidente.

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¿Qué falta para completar las obras del puente de Venecia?

Aunque los tres ramales ya están construidos y el último acaba de entrar en operación, todavía se adelantan trabajos para la construcción del paso deprimido para tráfico mixto, la ampliación de un carril de la Autopista Sur y los remates en los carriles exclusivos de Transmilenio.

De acuerdo con el IDU, se espera que durante el primer trimestre de 2027 entre en funcionamiento el paso deprimido. Con este cambio, la distribución del tránsito quedaría así:

Puente curvo 2 (norte) : un carril para Transmilenio y otro con sobreancho para vehículos mixtos, en sentido norte-occidente.

: un carril para Transmilenio y otro con sobreancho para vehículos mixtos, en sentido norte-occidente. Puente curvo 1 (central) : un carril para Transmlenio y otro con sobreancho para vehículos mixtos, en sentido occidente-norte.

: un carril para Transmlenio y otro con sobreancho para vehículos mixtos, en sentido occidente-norte. Puente recto : dos carriles para vehículos mixtos, en sentido occidente-oriente.

: dos carriles para vehículos mixtos, en sentido occidente-oriente. Paso deprimido sur : circulación de Transmilenio en ambos sentidos.

: circulación de Transmilenio en ambos sentidos. Paso deprimido norte: circulación de vehículos mixtos en sentido oriente-occidente.

¡Buenas noticias, Bogotá! Ya está habilitado el tercer ramal del puente vehicular en Venecia, hito del grupo 1 de la troncal de la av. 68.



Con gerencia y ejecución, ¡la 68 avanza!https://t.co/6zdMuDTXnz pic.twitter.com/IR6qrr78HM — IDU Bogotá (@idubogota) November 14, 2026

Así avanza el grupo 1 de la avenida 68

El grupo 1 de la troncal de la avenida 68 fue recibido por esta administración con un avance del 39,91 %. A noviembre de 2026, registra una ejecución del 79,06 %.

Este tramo contempla la construcción de 2,83 kilómetros de vía, con cuatro carriles por sentido: uno exclusivo para Transmilenio y tres para tráfico mixto, con dos carriles exclusivos en las zonas de estación. También incluye tres estaciones nuevas de TransMilenio, 1,83 kilómetros de ciclorruta, más de 63.400 metros cuadrados de nuevo espacio público y 23.600 metros cuadrados de zonas verdes.

Entre las intervenciones también se encuentra el puente vehicular de Venecia y la recuperación de 3.642 metros cuadrados de murales, bajo el proyecto "Páramo, vida y futuro", inspirado en la fauna y flora de Bogotá y la Sabana.

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