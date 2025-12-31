Movilidad en Bogotá: cierre del puente de Suba con Boyacá por obras de mantenimiento

Las obras se extenderán hasta febrero, de acuerdo con la información de las autoridades. Foto: IDU

Continúan las obras en Bogotá y, consigo, las inherentes incomodidades para la ciudadanía y sus modos de transportarse para 2026. En ese sentido, las autoridades distritales anunciaron una nueva novedad en el componente vial del noroccidente de Bogotá. En concreto, el cierre y desvíos de la Av. Boyacá con Av. Suba.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el cierre del puente vehicular de la avenida Suba con avenida Boyacá responde a trabajos de mantenimiento periódico y rehabilitación contemplados en el contrato.

La medida afecta el tránsito en sentido norte–sur sobre la avenida Suba y la conexión desde la avenida Boyacá hacia Suba en el mismo sentido, y estará vigente de manera continua hasta febrero de 2026. Durante este periodo, la autoridad de tránsito dispuso un Plan de Manejo de Tránsito con rutas alternas para minimizar el impacto en uno de los corredores más transitados del noroccidente de la capital.

Desvío y cierres para vehículos particulares

Para los vehículos que se movilizan por la avenida Suba en sentido norte–sur, el tránsito deberá realizarse por el carril que permanece habilitado sobre el puente. Quienes circulen por la avenida Boyacá en sentido sur y necesiten tomar la avenida Suba deberán continuar por la Boyacá hacia el sur, girar por la avenida calle 127 al oriente y empalmar nuevamente con la Suba hacia el sur.

En el caso de los conductores que se desplazan por la avenida Suba en sentido occidente–oriente, las alternativas incluyen tomar la avenida Ciudad de Cali hacia el sur o la carrera 91 al sur para luego conectar con la avenida calle 127 al oriente.

Otra opción para quienes transitan por la avenida Boyacá en sentido norte y requieren incorporarse a la Suba hacia el sur es utilizar la avenida calle 134 al oriente, continuar por la carrera 58 al sur y empalmar con la avenida calle 127 al occidente.

Cierres desvíos peatones

El cierre también contempla desvíos para peatones y ciclistas, quienes deberán seguir por la conectante de la avenida Suba hacia el occidente, continuar por la avenida Boyacá al sur, cruzar por el puente peatonal ubicado en la calle 128B y luego retomar su recorrido por la Boyacá hacia el norte y la Suba hacia el sur. Según la SDM, esta organización busca garantizar la seguridad de todos los actores viales mientras avanzan las obras sobre el puente.

La entidad distrital recomendó a la ciudadanía planear sus desplazamientos con anticipación, atender la señalización instalada en el sector y seguir las indicaciones del Plan de Manejo de Tránsito, con el fin de reducir demoras y congestiones durante el tiempo que se extienda el cierre.

Estas intervenciones hacen parte de las acciones de conservación de la infraestructura vial de Bogotá, fundamentales para mantener en condiciones seguras los corredores estratégicos de la ciudad.

