Movilidad hoy 31 de octubre: normalidad en todos los corredores viales de la ciudad

Diferentes sitios de la ciudad donde se evidencia la sobrepoblación. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Distrito confirmó que durante el puente festivo de Halloween, la capital aplicará una restricción temporal para motocicletas, con el objetivo de reducir siniestros viales y hechos de violencia.

LEA:Restringen parrillero y circulación de motos en Bogotá por Halloween. Detalles acá

La medida, que está vigente a partir de las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, incluye la prohibición del parrilleroy la restricción total de circulación nocturna en varios corredores críticos.

Le puede interesar: Encuesta dice que alcalde de Bogotá es el segundo mejor de Suramérica ¿qué opina?

A raíz del anuncio, grupos de motociclistas anunciaron protestas en varios puntos de la capital desde la mañana del jueves 30 de octubre por varios grupos de motociclistas que manifestaron su molestia por la decisión del Distrito.

Debido al colapso ocurrido en el tráfico de la capital durante la jornada, que dejó más de un millón de personas afectadas, y teniendo en cuenta que para este viernes 31 de octubre se prevén nuevas manifestaciones, le contamos en vivo cómo avanza la jornada.

LEA:Restricción de movilidad a motociclistas en Bogotá: ¿cuáles son las excepciones?

Pico y placa para hoy Para este viernes 31 de octubre, la restricción aplica para vehículos con placas terminadas en 6 7, 8, 9 y 0. Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 1 y 2.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la mañana de este viernes 31 de octubre, el tráfico fluye con las congestiones de costumbre, pero sin novedades de marchas o accidentes.

El sistema de Transporte masivo anunció normalidad en todas las estaciones del sistema troncal.