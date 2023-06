Mujer se encuentra en grave estado de salud tras cirugía estética realizada en Fontibón

Familiares de la víctima señalan que la mujer que hizo el procedimiento estético se hizo pasar por un médico que sí contaba con los permisos necesarios. Foto: Pexels / Anna Shvets

Cuatro millones de pesos le costó la cirugía de lipotransferencia a una joven de 28 años, la cual se realizó en la localidad de Fontibón, y que, hoy, la tiene en grave estado de salud. Así lo denunció en Noticias RCN la prima de la víctima, quien contó que la doctora que hizo el procedimiento estaría suplantando a otro médico.

La cirugía se llevó a cabo el pasado 20 de febrero, sin embargo, la mujer que fue operada ya lleva más de ocho días hospitalizada y está a la espera de un traslado a otro centro de salud para que sea valorada por cirujanos plásticos.

“Desafortunadamente sufrió lesiones graves en sus glúteos. Tiene una lesión necrosis en el glúteo izquierdo. La lesión se dio por una bacteria que ingresó al cuerpo de ella por una mala praxis”, compartió Vanessa, la prima de la mujer, en Noticias RCN.

La familiar señaló que ahora, a la mujer le tienen que realizar una reconstrucción de glúteos, sin embargo, los médicos deben priorizar el tema de la bacteria que habría adquirido la víctima en medio de la cirugía, que es lo que hoy la tiene en grave estado de salud.

Actualmente, la familia busca una respuesta por parte de la médica que hizo el procedimiento, sin embargo, denuncian que no les responde el celular y cerró las redes sociales.

“Ella se perdió. Ayer se comunicó con mi prima, le afirmó que se iba a hacer de lo sucedido, le consigno 500.000 pesos y cerró sus redes sociales. El día de hoy activo de nuevo las redes, pero no me contesta, le he escrito y llamado y no responde”, afirmó la prima de la víctima.

Otros procedimientos estéticos que dejaron a una mujer sin vida y a otra en coma, en Bogotá

Recordemos que el pasado 16 de mayo se conoció otra denuncia sobre un procedimiento estético realizado en un apartamento en la localidad de Kennedy, en el que murió Rosalba Rodríguez, de 46 años.

Este caso lo hizo público la concejal de Bogotá, Gloría Díaz, quien señaló que “según su esposo, Rosalba, perdió la vida en medio del procedimiento y sacaron su cuerpo del edificio en una bolsa sobre el medio día en una patrulla de la Policía, debido a que, al parecer, el esposo de la mujer que realizaba dichos procedimientos pertenece a la institución”

Frente a este caso, el familiar de la víctima pidió a las autoridades investigar el caso y la captura de los responsables de la muerte de la mujer, teniendo en cuenta que no se conoce el paradero de estas personas. Asimismo, se conoció que el apartamento en el que a Rosalba le hicieron la liposucción, fue desocupado.

“Hacemos un llamado vehemente para que den con el paradero de la mujer y sus cómplices, y sobre todo para que paguen y existía justicia por un hecho que enluta a una familia en Kennedy”, señaló en ese momento la concejal Díaz.

Se trata de Rosalba Rodríguez, una mujer de 46 años quien llego el pasado 16 de mayo en horas de la mañana hasta un apartamento en la Localidad de Kennedy donde realizaban procedimientos estéticos a practicarse una liposucción. pic.twitter.com/Ckn3Ulo3xS — Gloria Díaz Martínez (@GloriaDiazM) May 19, 2023

Por otra parte, el pasado 23 de marzo, una mujer de 34 años, que se desempeñaba como vigilante en el Hospital de Kennedy, se realizó liposucción el barrio Santa Librada de la localidad de Usme, al sur de Bogotá, sin embargo, después del procedimiento comenzó a sentirse en mal de salud, y horas después tuvo que desplazarse a un centro de salud.

Dos días después, la hospitalizaron y los médicos encontraron quemaduras en su cuerpo y una gangrena en la zona del abdomen, posteriormente, la mujer entró en coma por ese procedimiento estético que le habría costado un millón ochocientos mil pesos.

La hermana de la víctima contó que la persona a cargo de la cirugía se desapareció: “hasta el momento no responde, no nos ha dado cara. No sabemos, únicamente tenemos la foto que tiene de perfil en el WhatsApp y no tenemos mucha información de ella”, contó la mujer en medios de comunicación. Asimismo, señaló que la denuncia de este caso ya está en manos de la Fiscalía.

