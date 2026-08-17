Murió trabajador de las obras del Metro de Bogotá tras accidente en la Estación 8

Instalaciones y obras en la estación 1 de la línea 1 del Metro de Bogotá. (Imagen de referencia). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Como David Gordillo fue identificado el trabajador que murió en un accidente en las obras del Metro este lunes, confirmó la Empresa Metro de Bogotá (EMB). Trabajaba como soldador en la construcción de la Línea 1 desde noviembre de 2025. La EMB pidió al concesionario reforzar los protocolos de seguridad.

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A través de un comunicado, la empresa lamentó el fallecimiento del trabajador y expresó sus condolencias a sus familiares, entre ellos su hermano y su novia, así como a sus compañeros de trabajo y demás seres queridos.

¿Qué pasó?

Por ahora, las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente son materia de investigación. La EMB señaló que brindará toda su colaboración a las autoridades competentes y a las instancias encargadas de establecer las causas y condiciones en las que se produjo el hecho.

Tras el accidente, la Empresa Metro de Bogotá hizo además un llamado al concesionario Metro Línea 1 para que refuerce las medidas de seguridad destinadas a proteger a los trabajadores que participan en la construcción del proyecto.

La entidad señaló que todas las actividades en la obra deben desarrollarse bajo el estricto cumplimiento de los procedimientos, protocolos y controles de seguridad industrial establecidos para este tipo de trabajos.

“La protección de la vida y la integridad de quienes trabajan en la construcción del Metro de Bogotá es una prioridad”, señaló la Empresa Metro de Bogotá en su pronunciamiento.

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La EMB agregó que, con el acompañamiento de la interventoría, realizará seguimiento a las acciones que implemente el concesionario para fortalecer las medidas de prevención y evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.

El accidente se registra mientras continúan las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, uno de los principales proyectos de infraestructura que actualmente se ejecutan en la ciudad. Las autoridades deberán determinar ahora qué ocurrió durante las labores realizadas en la Estación 8 y si se presentaron fallas o situaciones que pudieran haber incidido en el accidente.

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