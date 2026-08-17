Nuevos cierres en la carrera Séptima: arrancan obras entre las calles 102 y 116

Intervención de arbolado en el corredor de la Séptima. Foto: Santiago Ramírez Marín

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En el oriente de Bogotá vendrán nuevos cambios de movilidad a causa de nuevas obras en la Carrera Séptima. Desde el próximo 21 de agosto, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre de un carril en cada sentido entre las calles 102 y 116, una medida que se mantendrá las 24 horas durante aproximadamente 12 meses.

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Según informó la Secretaría de Movilidad, aunque habrá restricciones por las obras, la circulación vehicular no se suspenderá en este tramo. Durante la intervención permanecerán habilitados dos carriles por sentido.

Así funcionará la circulación

En dirección norte-sur, los vehículos circularán por los dos carriles disponibles en las calzadas occidentales. En sentido sur-norte, se mantendrán dos carriles en la calzada oriental, aunque habrá cambios entre las calzadas rápida y lenta de acuerdo con el avance de los trabajos.

Los conductores que circulen de norte a sur podrán seguir girando a la izquierda hacia el oriente en las calles 112 y 109, mientras que quienes vayan en sentido sur-norte podrán girar a la izquierda hacia la calle 116, en dirección occidente. También permanecerá habilitado el giro a la derecha hacia el occidente para quienes circulen de norte a sur.

Rutas alternas

Los conductores que prefieran evitar el tramo intervenido podrán utilizar rutas alternas. Para quienes se desplacen de norte a sur, la recomendación es tomar la avenida calle 127 hacia el occidente, retornar hacia el oriente a la altura de la carrera 11B Bis A, continuar por la avenida carrera 11 hacia el sur y luego tomar la calle 94 hacia el oriente para volver a la Carrera Séptima.

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En sentido sur-norte, la alternativa es tomar la calle 94 hacia el occidente, continuar por la avenida carrera 15 hacia el norte y posteriormente tomar la avenida carrera 9 hacia el norte.

Cambios en los paraderos

Las obras también modificarán la ubicación de varios paraderos de Transmilenio sobre la Carrera Séptima. Algunos serán trasladados y otros se unificarán en puntos provisionales.

Entre los cambios está el traslado de los paraderos 113B01 y 113A01, que pasarán a un punto provisional ubicado 70 metros al norte de la calle 102. También serán modificados los paraderos 165B01, BD-048A y 166A01.

Además, los paraderos BD-052A y BD-053A serán unificados en un solo punto provisional, ubicado 85 metros al norte de la calle 109.

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Los paraderos 049A01 y 049B01 también serán trasladados y unificados, mientras que otros puntos provisionales ubicados cerca de las calles 113 y 114 cambiarán de ubicación.

Transmilenio recomendó a los usuarios planear sus recorridos con anticipación, consultar TransMiApp y revisar los canales oficiales para conocer posibles modificaciones en el servicio.

La Secretaría de Movilidad pidió a conductores, peatones, ciclistas y usuarios del transporte público atender la señalización instalada en la zona y las indicaciones del personal encargado del manejo del tránsito mientras avanzan las obras.

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