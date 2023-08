Nicolás Fernández, el joven que se la juega por la seguridad de los trabajadores

Nicolás Fernández, número 28 en la lista al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático. Foto: Cortesía

El Espectador dará a conocer las propuestas de los candidatos al Concejo de Bogotá. Estas son las de Luis Emilio Fonseca, candidato por Cambio Radical.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Tengo 22 años, soy abogado en formación con profundización en Derecho Penal y Derecho Privado, actualmente curso último semestre de la carrera en la Universidad del Rosario. Fui miembro del semillero de Contratación Estatal de la Universidad del Rosario.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Quiero ser Concejal porque soy un joven consciente de las problemáticas de la ciudad, no quiero quedarme cruzado de brazos, mientras otros se perpetran en el poder solo por intereses personales, económicos o por ser familiares de otros políticos; tengo ganas de aportar y renovar el Concejo por Bogotá. No tengo intereses ocultos, sino hacer lo que me llena de vida, que es servir a mi gente y recuperar la seguridad en mi ciudad.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Diego Molano

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

No

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal?

No

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Recuperar la seguridad de Bogota, la seguridad para la clase trabajadora principalmente, pues son quienes más han sufrido de la inseguridad en la ciudad y quienes más están expuestos, he vivido en barrios populares y sé las dificultades que se viven día a día; además de esto, quiero atacar el problema de inseguridad desde la prevención del delito, pues brindándole más oportunidades a los jóvenes Bogotanos haremos que bajen los índices de criminalidad.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

Seguridad desde la prevención. Me enfocaré en programas de prevención del delito que brinden oportunidades a jóvenes en riesgo y los alejen de actividades delictivas, como programas de educación, deporte y empleo juvenil; Cero Tolerancia al Maltrato Animal: impulsaremos la revisión y mejora de las leyes de protección animal, así como la reacción por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, estableciendo sanciones más estrictas para aquellos que cometan actos de maltrato; Barrios seguros y conectados: impulsaremos proyectos de mejoramiento del alumbrado público y de Infraestructura en zonas vulnerables, con el fin de garantizar espacios más seguros para los ciudadanos y fomentar una mayor conexión entre la comunidad y las autoridades.

A su criterio, ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá?

La seguridad es el tema mas importante.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Priorizaré la implementación de estrategias integrales de seguridad, incluyendo mayor inversión en tecnología de vigilancia, incremento de patrullajes comunitarios y programas de prevención del delito dirigidos a jóvenes en riesgo.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

Sí. Actualmente, la Policía que se destina a Bogotá, está es incapaz de poder cubrir toda la inseguridad que se presenta en la ciudad, si contáramos con Policía propia, podríamos brindarles mejores herramientas para que puedan cumplir de mejor manera su labor, se haría mucho más efectiva su función.

Primera Línea del Metro, ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. Bogotá necesita soluciones en el tema de movilidad lo más pronto posible, no podemos seguir jugando con un tema tan importante y postergándolo más, es necesario que la obra de construcción del metro se realice en el menor tiempo.

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Suspenderlo, para concertar ajustes con la ciudadanía. Contrariamente al Metro, el corredor verde por la séptima lo que generara son mayores problemas de movilidad, pues si bien es necesario implementar este tipo de corredores en la ciudad, en la séptima solo causará más trancones y problemas de movilidad.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Expansión, pues si se opta por densificación en una ciudad como Bogotá, se agravará aún más y de manera irreversible la escasez de espacio público, con su correspondiente efecto negativo sobre el medio ambiente y la calidad de la vida.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Se debe hacer control al actual contratista para que cumpla con el buen manejo hasta su terminación del contrato y principalmente se debe planificar de mejor manera el siguiente contrato, haciendo partícipe a la comunidad aledaña al relleno de las decisiones y tomando en cuenta los errores del pasado y no cometerlos en una nueva licitación.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Es necesario mejorar las condiciones de transporte y conectividad en los extremos de la ciudad, mejorar las condiciones y hacer que Bogotá crezca de manera ordenada, haciendo que las personas de la región no necesiten ir hasta el centro de la ciudad para poder trabajar, una mejor organización del POT que tenga en cuenta a quienes no viven en Bogotá, pero trabajan en la ciudad.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

No. Tomando esta medida será aún más difícil poder lidiar con las problemáticas actuales de Bogotá, esta no es una solución, sino que crea mayores dificultades a la administración, es necesario fortalecer la unión de la región, más no hacer parte a los pueblos y municipios de Bogotá.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Mala, se ha enfocado en mantener una buena imagen, malgastando recursos para ese fin, dejando de lado problemáticas más importantes como la seguridad y la movilidad, ademas de esto la mala planificación y ejecución de las obras públicas, pues en la actualidad casi todas las vías principales tienen obras lo cual ha generado muchos más problemas en movilidad y seguridad. En resumidas cuentas, dejó de lado lo vital para la ciudad, enfocándose en cosas que en la vida real de cada bogotano no son tan importantes.