A través de un comunicado, indicaron la declaratoria de estado de prevención en el barrio Mochuelo (Ciudad…

Los habitantes del suroccidente y parte del área rural de Bogotá no están respirando el mejor aire. Cuando apenas iniciaba la mañana de este martes, la Secretaría de Ambiente informaba de mantener la alerta preventiva en las Unidades de Planeamiento Local (UPL) de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito. A su paso, se sumó la CAR Cundinamarca.

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A través de un comunicado, indicaron la declaratoria de estado de prevención en el barrio Mochuelo (Ciudad Bolívar) y Nemocón (Cundinamarca). La decisión, amparada en una resolución, se sustenta en los reportes del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) de la CAR que documentó el incremento de las concentraciones de material particulado (PM2.5), asociadas a la presencia de condiciones meteorológicas desfavorables, producto de las bajas precipitaciones.

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"No se descarta que debamos declarar nuevos estados de prevención, alerta o emergencia en otros sectores de nuestra jurisdicción”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ballesteros.

Para los habitantes de Mochuelo Alto y Bajo, esto no es una novedad. Apenas hace 5 meses, la CAR Cundinamarca declaró que estos barrios tienen la peor calidad de aire en la capital, asociado a la minería de arcilla y la producción de materiales para la construcción, desarrolladas por fundidoras, asfalteras, cementeras y ladrilleras.

La decisión de alerta tendrá una vigencia de hasta 10 años o hasta tanto se tomen decisiones de fondo para disminuir los niveles de concentración de contaminantes.

En el corto plazo, el sector de Mochuelo queda sujeto a medidas de control ambiental de alto impacto, entre ellas la suspensión del establecimiento de nuevas fuentes de emisión, la restricción para el otorgamiento de nuevos permisos de emisiones atmosféricas, la prohibición de quemas abiertas o controladas, la limitación al aumento de la capacidad productiva de las industrias existentes y el fortalecimiento de las acciones de seguimiento, control y vigilancia ambiental.

¿Qué medidas se tomarán?

Para esta nueva declaratoria preventiva, la Corporación incluyó una serie de prohibiciones para las industrias enfocadas principalmente en la restricción de todo tipo de quema controlada, la operación de incineradores, la operación de las industrias que operan calderas y equipos a base de carbón, así como actividades de mantenimiento que detengan la operación de sistemas de control de emisiones instalados en fuentes fijas industriales, durante el tiempo en que se mantenga la declaratoria del nivel de prevención.

Para sus habitantes, la CAR aconsejó proteger las vías respiratorias con tapabocas N-95 o similares y reducir el uso del vehículo. En lugares con presencia de población sensible (adultos mayores o menores de 5 años), humectar las superficies y no barrer en seco para evitar aumentar el material particulado suspendido, reducir el tiempo de exposición en exteriores de los grupos sensibles como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

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En cuanto al sector movilidad y transporte las medidas restrictivas están dirigidas a las autoridades de tránsito que deberán establecer operativos para la agilización de la circulación vehicular en el área de influencia del episodio, intensificar los operativos a fuentes móviles en vías, con especial atención a los vehículos que operan en ciclo diésel en los corredores viales y restringir la circulación de vehículos diésel y particulares de modelos anteriores a diez años.

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