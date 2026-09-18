Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 11 de septiembre, cuando los hoy presuntos indiciados lanzaron un…

La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía, capturó en el barrio Bellavista a dos ciudadanos extranjeros, así como la aprehensión de un adolescente, señalados de ser los autores materiales del lanzamiento de artefactos explosivos contra la estación de Policía de Kennedy y la estación de Bomberos de esta misma localidad.

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Nuevo golpe al Tren de Aragua: capturaron a autores de atentado a CAI en Kennedy

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 11 de septiembre, cuando los hoy presuntos indiciados lanzaron un artefacto explosivo improvisado que, por fortuna, no detonó y huyeron a bordo de una motocicleta.

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Tras recibir la alerta, se desplegó al grupo antiexplosivos de la Policía. Los especialistas inspeccionaron el elemento y confirmaron que se trataba de un artefacto improvisado. Para neutralizarlo utilizaron un cañón disruptivo y realizaron una detonación controlada. El procedimiento terminó sin personas lesionadas.

Este fue el segundo caso reportado en dos días cerca de las mismas instalaciones policiales, situación que mantiene la atención de las autoridades en este sector de Kennedy.

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Fue así como una semana después y a partir del análisis de 40 horas de video y labores de investigación, permitieron poner a estas personas a disposición de la Fiscalía, que les imputó los delitos de terrorismo, así como fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas, en concurso heterogéneo y en calidad de coautores. "Estas acciones terroristas habrían sido una represalia criminal del grupo ‘Tren de Aragua’ frente al implacable asedio de la Policía", justificó la institución.