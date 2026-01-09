Nuevo robo en Mazúren: policía ubicó vehículo de alta gama que fue hurtado

Una de las víctimas está fuera de peligro Foto: Policía de Bogotá

En menos de 24 horas se registró un nuevo hecho de inseguridad en Mazúren. Al fleteo violento contra dos adultos mayores en la tarde del 7 de enero, se sumó otro robo este jueves sobre la 1:18 p. m.

Cámaras de seguridad grabaron el momento en que cuatro delincuentes amordazaron a una familia que llegaba a su residencia. Con armas traumáticas, los amenazaron para que descendieran del vehículo y el conductor entregara las llaves.

En medio del pánico, uno de los delincuentes disparó a una de las víctimas, hiriéndolo en la cabeza, espalda y piernas. Por fortuna, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el hombre está fuera de peligro y fue dado de alta.

En medio de la alerta a las autoridades, uniformados lograron dar con la ubicación del vehículo de alta gama, pero sin que, por ahora, se identifique y capture a los responsables.

De acuerdo con la Policía, durante 2025 se logró una reducción en el delito de hurto a vehículos del -24 %, y hurto a motocicletas del -17 %, recuperando más de 983 vehículos y 1.286 motos que fueron hurtadas en el curso del año.

