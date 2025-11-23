OCESA dice que no generan afectación acústica al Hospital Universitario y promueve acuerdos

Centro cultural en Bogotá. Foto: EFE - Carlos Ortega

Tras la reciente denuncia del Hospital Universitario Nacional (HUN) respecto a las afectaciones que sufren algunos pacientes y algunas zonas del centro asistencial, por el ruido que generan los eventos en el escenario Vive Claro, la empresa OCESA (operadora del escenario) entregó a la Secretaría de Gobierno un informe donde explica, con datos, que la afectación no es por su actividad. No obstante, resalta la disposición para implementar medidas.

La institución de salud, a través de un comunicado, mencionó que pese a que se ha comunicado con Ocesa (operador del escenario) para revisar planes para abordar problemáticas de movilidad, iluminación, manejo de residuos y ruido, a la fecha, no han recibido respuesta.

Agregó que un estudio de ruido realizado por la U. Nacional evidenció que el concierto del 7 de octubre, en tres de cinco puntos evaluados, los niveles de ruido superaron los límites permitidos para el subsector hospitalario. Ante esto, pidió a las autoridades la presentación de un plan integral que incluya control del ruido, gestión de movilidad, manejo adecuado de residuos y monitoreo en tiempo real durante futuros eventos.

La situación llevó a Ocesa a elaborar un oficio dirigido al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, en el que incluye mediciones acústicas; medidas de mitigación, y los acuerdos planteados para contrarrestar la eventual afectación. Resaltaron, además, que han mantenido comunicación constante con el hospital.

¿Qué dice el informe?

Según el documento, los registros de los niveles sonoros antes, durante y después de los eventos identifican las áreas del hospital que requieren aislamiento pasivo, la cual la empresa se compromete a financiar e instalar por su cuenta. “Las mediciones realizadas antes, durante y después de los eventos permiten concluir que no existe afectación acústica atribuible a Vive Claro en las zonas clínicas sensibles del HUN”, indicó la organización.

Agregaron que, con respecto a la UCI del piso dos, los niveles sonoros (sin evento) oscila entre 50,8 y 55,2 dB(A) y (con eventos) entre 55,4 y 55,8 dB(A), rangos equivalentes a la dinámica normal de operación hospitalaria. Según la empresa, los niveles máximos son producto del tránsito del personal, movimiento de equipos, pacientes y visitantes, y no tiene relación con la operación del escenario.

De la mano, también contraargumentan el censo a los pacientes que mostraron su inconformidad ante el ruido, con diferentes casos de personas que aseguraron no sentir tal incomodidad dentro del hospital, “la percepción real de ruido en los diferentes pisos del hospital es mínima y aislada y puede ser fácilmente mitigada”, añadieron.

¿Hay solución al ruido?

Ante estas circunstancias, la empresa indicó en el informe que le ha propuesto al hospital una solución de insonorización mediante ventanas acústicas de alto desempeño, que reduce significativamente el ruido.

Según OCESA, esta solución está 100 % financiada por la empresa en el marco del acuerdo de voluntades. No obstante, precisaron que la intervención solo puede llevarse a cabo con la aprobación del HUN, la cual, hasta la fecha, no ha firmado el acuerdo. En ese sentido, reiteraron su compromiso para llegar a un acuerdo con la HUN y evitar cualquier tipo de inconveniente.

