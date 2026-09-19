Los trabajos se concentrarán en el izaje de las dovelas que conforman el viaducto sobre la avenida Caracas. Debido al tamaño de las piezas y a las maniobras necesarias para instalarlas, el constructor restringirá el paso por esa parte de la estación.

Los usuarios de TransMilenio que utilizan la estación temporal Marly deberán tener en cuenta nuevos cierres desde el sábado 19 de septiembre. El vagón norte y la pasarela dejarán de funcionar en determinados horarios para permitir el avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

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Ojo con la estación Marly: estos son los cierres por obras del Metro

De lunes a viernes, el vagón norte y la pasarela permanecerán cerrados entre las 10:00 de la noche y las 4:30 de la mañana del día siguiente.

Los fines de semana, la restricción comenzará a las 11:59 de la noche del viernes y terminará a las 4:30 de la mañana del lunes.

Cuando el lunes sea festivo, el cierre se extenderá hasta las 4:30 de la mañana del martes.

La medida no implica el cierre completo y permanente de la estación. Las restricciones operarán únicamente en el vagón norte y la pasarela durante los horarios definidos para las obras.

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TransMilenio informó que los servicios podrán presentar modificaciones durante las maniobras. Por eso, recomendó consultar los recorridos y las paradas en sus canales oficiales o en la aplicación TransMiApp antes de viajar.

Las restricciones permanecerán vigentes mientras el constructor instala las piezas del viaducto sobre la avenida Caracas.

El cierre en Marly se suma a los trabajos de una Línea 1 que, con corte al 31 de agosto de 2026, alcanzó un avance general del 82,33 %. El viaducto ya completa 18 de sus 24 kilómetros, mientras que la doble vía férrea supera los nueve kilómetros instalados.

Entre el 4 y el 11 de septiembre, los trenes también realizaron pruebas de rodaje en ambos sentidos sobre la estructura construida en las avenidas Primero de Mayo y Ciudad de Villavicencio, a su paso por Bosa y Kennedy.

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