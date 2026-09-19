Ojo con la estación Marly: estos son los cierres por obras del Metro

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Los usuarios de TransMilenio que utilizan la estación temporal Marly deberán tener en cuenta nuevos cierres desde el sábado 19 de septiembre. El vagón norte y la pasarela dejarán de funcionar en determinados horarios para permitir el avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.
Los trabajos se concentrarán en el izaje de las dovelas que conforman el viaducto sobre la avenida Caracas. Debido al tamaño de las piezas y a las maniobras necesarias para instalarlas, el constructor restringirá el paso por esa parte de la estación.
¿En qué horarios cerrará la estación Marly?
De lunes a viernes, el vagón norte y la pasarela permanecerán cerrados entre las 10:00 de la noche y las 4:30 de la mañana del día siguiente.
Los fines de semana, la restricción comenzará a las 11:59 de la noche del viernes y terminará a las 4:30 de la mañana del lunes.
Cuando el lunes sea festivo, el cierre se extenderá hasta las 4:30 de la mañana del martes.
La medida no implica el cierre completo y permanente de la estación. Las restricciones operarán únicamente en el vagón norte y la pasarela durante los horarios definidos para las obras.
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TransMilenio informó que los servicios podrán presentar modificaciones durante las maniobras. Por eso, recomendó consultar los recorridos y las paradas en sus canales oficiales o en la aplicación TransMiApp antes de viajar.
Las restricciones permanecerán vigentes mientras el constructor instala las piezas del viaducto sobre la avenida Caracas.
El cierre en Marly se suma a los trabajos de una Línea 1 que, con corte al 31 de agosto de 2026, alcanzó un avance general del 82,33 %. El viaducto ya completa 18 de sus 24 kilómetros, mientras que la doble vía férrea supera los nueve kilómetros instalados.
Entre el 4 y el 11 de septiembre, los trenes también realizaron pruebas de rodaje en ambos sentidos sobre la estructura construida en las avenidas Primero de Mayo y Ciudad de Villavicencio, a su paso por Bosa y Kennedy.
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