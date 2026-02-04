Operación en el barrio 7 de agosto dejó tres personas capturadas

4 capturados por porte de armas, estupefacientes y falsedad marcaria Foto: Policía de Bogotá

En la tarde de este miércoles, la Policía Nacional, en articulación con las diferentes entidades distritales, realizó una intervención en el sector del 7 de agosto de la localidad de Barrios Unidos.

Más de 400 uniformados realizaron actividades de prevención, registro y control a diferentes establecimientos de comercio, pagadiarios, talleres, bodegas de reciclaje y zona de tolerancia del sector.

El resultado: más de 1.800 solicitudes de antecedentes, 300 vehículos y motocicletas verificadas; la incautación de munición de diferentes calibres; la captura de 3 personas, una por tráfico de estupefacientes y dos por falsedad marcaria; 6 comparendos de tránsito; suspensión temporal de la actividad económica a 10 establecimientos por no cumplir con la documentación requerida para su funcionamiento y 7 personas trasladadas al centro de traslado por protección.

“Este esfuerzo se da en sitios de alto impacto con el fin de recuperar la seguridad en Bogotá. La semana pasada también hicimos intervenciones en María Paz y Santa Fe”, destacó el alcalde, Carlos Fernando Galán.

Precisamente en Kennedy, el operativo se realizó el pasado 29 de enero dejando una persona capturada por tráfico de estupefacientes, con más de dos kilos de marihuana en su poder.

En Santa Fe, se dio en el marco de un atentado con granada que dejó una persona muerta y 13 más heridas. En este sector, cuatro personas fueron capturadas, tres por tráfico y porte ilegal de armas de fuego y uno por tráfico de estupefacientes.

