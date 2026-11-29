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En vísperas de diciembre, las autoridades adelantan operativos de inspección para sacar e circulación la venta ilegal de pólvora. Un operativo de Inspección, Vigilancia y Control permitió la incautación de 650 kilos de material pirotécnico que eran almacenados y comercializados sin los permisos legales en un establecimiento del barrio La Favorita, en la localidad de Los Mártires.

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La intervención contó con la participación de la Policía Nacional, las secretarías de Seguridad y Gobierno, la Alcaldía Local de Los Mártires, el Cuerpo Oficial de Bomberos y Gestores de Convivencia.

Durante la inspección, las autoridades evidenciaron que el establecimiento no contaba con las autorizaciones requeridas para almacenar y comercializar este tipo de productos. Por esta razón, además de la incautación del material, impusieron una medida correctiva de suspensión temporal de la actividad económica por diez días, en cumplimiento de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).

¡650 kilos de material pirotécnico incautados en #LosMártires!



En el barrio La Favorita, bajo la fachada de una papelería se almacenaba y comercializaba este material sin los permisos legales. Durante el operativo, el establecimiento fue suspendido temporalmente por 10 días. pic.twitter.com/5992cJIWxc — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 29, 2026

Las autoridades señalaron que estos controles buscan prevenir accidentes y proteger la vida e integridad de las personas. Asimismo, hicieron un llamado a denunciar el almacenamiento y la comercialización irregular de pólvora a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

¿Por qué diciembre es el mes más peligroso para los hogares bogotanos?

La pólvora es uno de los riesgos que más preocupa por estas fechas y los datos en aumento lo validan. Según el Observatorio de Salud de Bogotá, mientras en la navidad de 2022 se reportaron 98 quemados, para 2023 el número de casos ascendió a 126 y en 2024 llegó a 146, un aumento cercano al 16%.

El fin de semana de velitas (7 y 8 de diciembre) es el más complejo del mes, porque es donde se registra el pico más alto de quemados, lo que obliga a que el sistema de salud esté en alerta. Por ejemplo, en 2022 se reportaron 52 casos; en 2023 fueron 36, y el año siguiente 59. Es decir, casi la mitad de los afectados se dan en estas fechas. Los otros dos picos importantes se dan el 24 y el 31 de diciembre.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), uno de cada tres quemados por pólvora es menor de edad. En diciembre pasado fueron 43 casos que, pese ser una porción en las estadísticas, sí son los que llevan la peor parte.

Particularmente en Bogotá, las localidades con más casos reportados en 2024 fueron Suba (22), Kennedy (21), Ciudad Bolívar (16), Bosa (14), Usme (14) y Engativá (13). En la mayoría hubo incrementos, en comparación con la navidad de 2023.

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