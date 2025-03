Opinión: ¿Para cuándo los programas de cultura ciudadana?

Actividad en Distrito Grafiti. Foto: Secretaría de Cultura

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sucedió en la segunda administración de Enrique Peñalosa; sucedió también durante la alcaldía de Claudia López y está pasando lo mismo en la de Carlos Fernando Galán.

Lea además: “No somos una cifra” la campaña que busca reducir muertes por accidentes viales

Me da la impresión que quienes están al frente de la ciudad capital sufren del mal de Penelope, la protagonista de la canción de Joan Manuel Serrat, reencauchada por Diego Torres, que dice en su letra (Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil, una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante).

Se habla de cultura ciudadana como si todavía estuviésemos en la primera administración de Antanas Mockus, es decir, como si estuviésemos viviendo en el año de 1997 y se habla de Antanas Mockus como si la generación de hoy lo hubiese conocido tanto o mejor, que los bogotanos que fuimos testigos del legado de su alcaldía.

Parece que los alcaldes anteriores y al alcalde actual se les paró su reloj mental, así como le sucedió a Penelope porque está visto que creen que todos saben lo que es la cultura ciudadana y como se ejerce.

A las administraciones de Bogotá se les olvidó que esto debe ser un ejercicio de enseñanza constante, que no se puede suponer que, porque en el pasado a un alcalde se le ocurrió enseñarle a la gente de aquel entonces a atravesar una avenida de un extremo al otro caminando por la cebra, hoy las nuevas generaciones van a seguir por el mismo camino.

Pero, sobre todo, parecen no tener en cuenta que la gente de hoy no es la misma que vivía en el año de 1997, que el lenguaje no es el mismo y que los canales y las maneras de comunicar han cambiado.

Que si van a ejercer campañas de cultura ciudadana, no basta con colocar una valla o aviso, que para eso es necesario invitar a los influencers, y figuras públicas que la gente escucha, para de esta manera hacerles llegar los mensajes que se envían desde la administración de la ciudad.

Por supuesto que en esto deben estar los medios de comunicación, y que estos no son únicamente cuatro o seis, como en el pasado. En el presente hay más de 20 medios y que cada uno de estos tienen su audiencia, a la que es necesario llegar.

En pocas palabras, si la actual administración quiere llegar a la gente de hoy con campañas de cultura ciudadana, lo primero que debe hacer es entender que la gente de ayer no es la misma de hoy y que las formas de comunicar de ayer, no son las mismas de hoy.

Por supuesto que se requiere de esas campañas de cultura ciudadana, ojalá se empiecen pronto alcalde porque los bogotanos necesitan aprender a vivir en comunidad.

Lea también: Tribunal de Cundinamarca suspendió proyecto de resolución de Minambiente