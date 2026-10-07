Ornato entregará alta distinción para reconocer aportes al progreso de Bogotá

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En la ceremonia, presidida por la Sociedad de Mejoras y Ornato, ), la institución cívica más antigua de la ciudad, se anunciará el nombre del galardonado de este año, quien recibirá un diploma y una medalla con la efigie del fundador de la ciudad.

Este miércoles 7 de octubre, Bogotá celebrará una nueva edición del Premio “Gonzalo Jiménez de Quesada”, reconocimiento que desde 1938 destaca la labor de personas e instituciones que han contribuido al progreso de la ciudad.

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El Premio “Gonzalo Jiménez de Quesada” nació en 1938, con motivo del IV Centenario de la fundación de Bogotá, cuando aún era una aldea de no más de 300 mil habitantes. En aquella primera edición se reconoció el trabajo social del padre José María Campoamor, en favor de sectores vulnerables de la ciudad.

A lo largo de ocho décadas, el galardón ha sido otorgado a figuras destacadas de la cultura, la educación, la historia y la acción social, entre ellos Fernando Botero, Rogelio Salmona, Fanny Mikey y el ambientalista Julio Carrizosa Umaña. También han sido premiadas diversas organizaciones, como la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Banco de Alimentos de Bogotá y el Instituto Nacional de Cancerología. En 2025, la Fundación Santa Fe recibió esta alta distinción.

"El Premio Gonzalo Jiménez de Quesada exalta la excelencia y el compromiso con la capital de la República, y es una invitación para que todos sus habitantes sigamos aportando desde nuestro quehacer para la construcción de una mejor ciudad para todos”, expresó Manuel Leal Angarita, vicepresidente de la entidad.

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La gala tendrá lugar en las instalaciones del Museo El Chicó (Carrera 7 # 93-01), patrimonio histórico y cultural de la capital, donde se darán cita directivos de la entidad y autoridades distritales, así como representantes de distintos sectores de la sociedad bogotana.

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