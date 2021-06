Este martes a las 6:00 p.m., la Selección Colombia se enfrentará en Barranquilla a su similar de Argentina por la sexta fecha de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Catar 2022. Por ello, es común que grupos de amigos, conocidos y familiares se reúnan para alentar a la tricolor, bien sea en sus casas o en bares y discotecas.

Sin embargo, esta última dinámica cambió en el último año por la pandemia de COVID-19, pues algunos establecimientos comerciales habían tenido restringida su operación por las medidas tomadas por los gobiernos nacional y locales.

Lea: Reapertura económica en Bogotá: lo que debe saber y algunas recomendaciones

No obstante, este martes, además del partido Colombia vs. Argentina, también inicia la reapertura económica en Bogotá, la cual incluye el regreso de bares y gastrobares que podrán permanecer abiertos al público hasta la 1 a.m.

Por lo cual, las personas que quieran ver ese encuentro de fútbol en algún establecimiento de este sector podrán hacerlo teniendo en cuenta las recomendaciones que ha entregado el Distrito en esta reactivación.

Le puede interesar: ¡Ojo! Así será el regreso de bares y gastrobares en Bogotá

De manera que, si está en sus planes, recuerde que deberá hacer una reservación previa en su sitio predilecto, verificar los aforos máximos del lugar y mantener los protocolos de bioseguridad: lavado de manos constante, uso adecuado del tapabocas, distanciamiento social y la buena ventilación.

Tenga en cuenta también que, mientras el nivel de ocupación de camas de cuidados intensivos esté por encima del 85 %, los eventos masivos como partidos de fútbol en estadios y conciertos, así como las discotecas y lugares de baile, no estarán permitidos.