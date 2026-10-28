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Piden acelerar a más de 50 km/h en 5 vías de Bogotá, pero los accidentes van en aumento

El presidente del Concejo, Humberto ‘Papo’ Amín viene impulsando desde el inicio de su curul desmontar las cámaras salvavidas al considerarlas más como un negocio de recaudo. De ahí su llamado de reevaluar la velocidad. Pero la posición del Distrito es evitar más muertes viales, sobre todo de motociclistas y peatones.

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Redacción Bogotá
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Avenida Boyacá entre Calle 24 y 33, considerado como uno de los puntos de mayor registro de accidentes en Bogotá
Avenida Boyacá entre Calle 24 y 33, considerado como uno de los puntos de mayor registro de accidentes en Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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"Mi opinión siempre ha sido la misma: no estoy en contra de las cámaras de fotomultas. Estoy completamente en contra de que en Bogotá, en vías como las que integran este top 5, el máximo permitido sea tan solo 50 kilómetros por hora”, esta fue la justificación del presidente del Concejo, Humberto ‘Papo’ Amín (Centro Democrático) para hacer un llamado a la Secretaría de Movilidad de revisar el límite de velocidad en cinco corredores viales de Bogotá: la Avenida NQS, Avenida Boyacá, Calle 80, Autopista Norte y Avenida Américas.

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bogotaEE bogota@elespectador.com
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Comentarios
  • Jorge(31417)Hace 4 horas
    Si la accidentalidad fatal es en su mayoría de motocicletas y las supuestas cámaras son salva vidas, ¿Por qué estas supuestas cámaras salva vidas no detectan las placas de las motocicletas con exceso de velocidad?
  • Jairoval(07497)Hace 4 horas
    i) De acuerdo con el aumento razonable del límite de velocidad en algunas "autopistas" de la ciudad; ii) las cámaras no son un negocio. No es culpa de la ciudad que las personas trasgredamos, de manera consciente, los límites de velocidad; iii) las cámaras solo cumplen una función punitiva. No podemos pretender que con estas las personas aprendan a respetar las normas de tránsito. Esa conciencia ciudadana se logrará con otro tipos de medidas.
  • LaviolenciaNotieneGénero(n6tpz)Hace 4 horas
    Estas cámaras están instaladas en su totalidad en lugares donde no hay intersecciones o paso de peatones, sino en donde las vías el tráfico fluye más, han contribuido a la contaminación ambiental, a disminuir la velocidad de tráfico y a atascos, las personas no disminuyen la velocidad a 50km/h sino a 40 o menos lo cual afecta la movilidad fuertemente, el artículo lo resume bien, es un negocio que no ha ayudado a la siniestralidad, las velocidades se deben aumentar en esos tramos al menos a 60
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