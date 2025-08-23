Pilas: Bogotá tendrá cambios en movilidad por eventos masivos este fin de semana

Retén policial Foto: Óscar Pérez

Bogotá es una ciudad que nunca duerme y en la que es imposible aburrirse. Cada fin de semana, la ciudad dispone de una amplia oferta cultural con eventos para todos los gustos y que aglutinan una gran cantidad de gente tanto de la capital, como de otras partes del país.

En vista del gran flujo de personas que implica esta intensa actividad, la Secretaría de Movilidad dispone de varios desvíos, cierres y novedades viales para garantizar el orden en distintos puntos de la capital.

Este fin de semana, en particular, la ciudad tendrá conciertos de música popular en Movistar Arena, de Green Day en Vive Claro, desfile de autos antiguos, Hip Hop al parque en el Parque Simón Bolívar, y partidos de fútbol.

Por consiguiente, las autoridades han diseñado distintos planes de movilidad de acuerdo al evento y al sitio en donde se efectúa.

Fin de semana de conciertos en el Movistar Arena

El Movistar Arena tendrá eventos de distintos géneros durante viernes, sábado y domingo. Este sábado se recibirá el Entre Tres Tour, de las artistas Paola Jara, Francy y Arelys Henao; y el domingo se cerrará el fin de semana con El mundo de Fede Vigevani.

Para estos eventos, la diagonal 61C, entre la carrera 28 y la calle 57A, estará habilitada para facilitar el ingreso a esta plaza, sin afectar la movilidad de quienes continúan su recorrido hacia el oriente.

Hip Hop al Parque

El Parque Simón Bolívar será escenario de una nueva edición de Hip Hop al Parque. Como es habitual en eventos de gran afluencia que se desarrollan en el parque, el sábado y domingo se cerrarán ambas calzadas de la calle 63 y la ciclorruta de la calzada sur, entre las carreras 60 y 68, en el horario de 9:00 a. m. a 11:00 p. m.

Se recomienda usar vías alternas como la calle 26 o la calle 53 para ir al occidente, y la calle 26 o la calle 68 para ir al oriente.

Desfile de Autos Clásicos y Antiguos

Este sábado, desde las 9:00 a.m., se llevará a cabo el Desfile Nacional de Autos Clásicos y Antiguos, en el cual la ciudadanía podrá ver cerca de 300 vehículos.

La caravana de 16,8 kilómetros tendrá como punto de partida y llegada el Movistar Arena. El recorrido : se toma la calle 57A hasta la diagonal 61C, continúa por la carrera 27 al norte y la calle 63 al occidente. En la NQS, se toma la oreja al sur y la calle 53 al oriente, continúa por la Carrera Séptima al norte. Después, la calle 94 al occidente hasta llegar a la Avenida NQS al sur hasta el Movistar Arena.

Si bien no se tienen cierres establecidos, se recomienda tener en cuenta rutas alternas como las calles 53, 68 y 72; la avenida Circunvalar; y las carreras 60 y 68, así como la avenida Boyacá.

Partido de fútbol en El Campín

Este sábado, desde las 8:30 p. m., en el Estadio el Campín, se disputará el partido de fútbol entre Millonarios y Junior. Durante este encuentro, estarán vigentes los cierres habituales en los días de partido: transversal 28, entre la carrera 28 y la calle 57; la calle 53B Bis, entre la carrera 28 y Av. NQS; y la calle 57A entre la Av. NQS y el acceso al parqueadero de la tribuna Norte.

Domingo de concierto en un nuevo escenario

El domingo será el concierto de Green Day en el escenario Vive Claro, ubicado sobre la Avenida la Esmeralda, muy cerca al parque Simón Bolívar, donde se realizará Hip Hop al Parque:

Adicional a los establecidos a este último evento, entre el mediodía del 24 de agosto y las 2:00 a. m. del día siguiente, se implementarán estos cierres:

Carrera 66A, en sus dos calzadas, entre la calle 26 y la calle 53.

Un carril de la calzada sur de la calle 53, entre carreras 66A y 60, incluyendo el sendero peatonal sur.

Un carril de la calzada occidental de la carrera 60, entre calles 53 y 42.

El organizador del evento garantizará acceso a la carrera 66A, a la altura de la calle 26 y de la calle 53 a residentes, vehículos de emergencia y TransMiZonales. Para los demás vehículos, se sugiere tomar vías alternas como la carrera 67A o la carrera 60.

