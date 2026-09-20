La pareja implicada en el asesinato de Cristian Garzón, de 27 años, fue enviada a prisión por un juez de control de garantías. La Fiscalía reconstruyó el asesinato del joven guarda de seguridad, ocurrido en la estación Terreros de Transmilenio, en Soacha, ocurrido luego de que el trabajador les impidiera ingresar al sistema sin pagar el pasaje. Durante la audiencia, el fiscal fue enfático en señalar que ambos habrían participado en la agresión que terminó con la muerte del trabajador por una “razón insignificante”.

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Pareja fue enviada a prisión por la muerte de Cristian, guarda de Transmilenio en Soacha

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Según la Fiscalía, Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y su pareja, Anngi Natalia Díaz Sierra, actuaron en complicidad durante los hechos que terminaron con el asesinato del guarda. Los dos fueron capturados en flagrancia y, aunque no aceptaron los cargos por homicidio agravado, una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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"Una razón insignificante"

De acuerdo con la Fiscalía, en medio de la confrontación, Acevedo Sánchez habría atacado al trabajador con una navaja, mientras Díaz Sierra presuntamente lo instaba a continuar con la agresión. Otros miembros de seguridad de la estación auxiliaron al guarda y lo trasladaron a un centro asistencial, pero murió debido a la gravedad de la herida. "Fue un ataque desproporcionado por una razón insignificante", señaló el fiscal en las audiencias preliminares. Y agregó: "por un pasaje que vale $3.550″.

El fiscal, refiriéndose a la actuación de la procesada, indicó: "la muerte fue instigada por ella, toda vez que, en momentos de la confrontación, le decía a Deivid que apuñalara al señor, logrando que este siguiera los ataques".

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La Policía Nacional capturó en flagrancia a la pareja en vía pública y les incautó el arma blanca que, al parecer, habría sido utilizada en el ataque.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó el delito de homicidio agravado. Ninguno de los dos procesados aceptó los cargos. Tras la audiencia, una juez de control de garantías ordenó que ambos fueran enviados a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Valor del pasaje y escuadrón de seguridad en TM, propuestas tras crimen de Cristian Garzón

Desde el concejo las propuestas para disminuir la violencia son variadas. De un lado, el concejal Juan David Quintero propuso al presidente Abelardo de la Espriella, crear un “Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (EMAC)”. Este sería, “un cuerpo élite” especializado en proteger Transmilenio.

Según el cabildante, la iniciativa busca articular permanentemente a la Policía Nacional, la Policía Judicial, el CTI de la Fiscalía, los inspectores de Policía y las autoridades distritales para responder de inmediato ante los delitos y comportamientos que afecten la convivencia dentro del sistema.

La propuesta, no obstante, no aclara cómo este “escuadrón” alteraría la dinámica actual de la seguridad en el sistema o si contempla algún tipo de uso de armas adicionales a los elementos con los que ya cuentan los guardas.

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Este grupo funcionaría como un grupo permanente de reacción especializado exclusivamente en los sistemas masivos de transporte. Su misión no se limitaría a combatir la evasión: también actuaría frente a hurtos, lesiones personales, daños a la infraestructura, vandalismo, amenazas, bloqueos violentos y demás.

“Cuando una persona es sorprendida robando, atacando a un trabajador, destruyendo una estación o participando en hechos violentos, el procedimiento no debería terminar únicamente con su retiro del sistema. El EMAC permitiría recolectar pruebas, preservar vídeos, recibir denuncias y poner al presunto responsable a disposición de la autoridad competente para evitar nuevos casos de impunidad”, dijo Quintero.

Congelar el pasaje

Para Heidy Sánchez, una de las soluciones no está necesariamente en el uso de la fuerza en el sistema, sino en el costo del pasaje, para atacar la problemática de los colados y de la deteriorada cultura en Transmilenio.

“Colocar guardias a enfrentarse con las personas, colocar torniquetes piso-techo y volver cárceles las estaciones es una política fracasada, no reduce los colados. Por el contrario, dispara la evasión y, al tiempo, reduce los usuarios del sistema agravando su crisis financiera. La única solución a este problema es congelar y reducir el costo del pasaje, garantizar el transporte como derecho”, indicó la cabildante.

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