Plan de seguridad en Semana Santa: autoridades priorizarán zonas de afluencia

Domingo de Ramos en la iglesia del 20 de Julio en Bogotá. Foto: Jorge Londoño

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Este domingo inicia la Semana Mayor y con ello un despliegue en materia de movilidad y seguridad para garantizar la visita de al menos 250 mil personas que llegarían a la capital.

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En el marco de esta temporada, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció el despliegue de 3 mil uniformados en entradas y salidas y más de 400 centros religiosos, 15 de ellos priorizados como Monserrate, 20 de Julio, Cerro de Guadalupe, entre otros.

Además, la Secretaría de Seguridad informó que “con patrullajes mixtos y la desactivación de riñas, reforzaremos la ofensiva contra el homicidio”.

Plan éxodo en Bogotá

Por su parte, la Secretaría de Movilidad proyecta la salida y entrada de más de 2 millones y medio de vehículos. Para evitar congestiones y accidentes viales, la entidad distrital anunció el despliegue de cerca de 360 personas entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y el Grupo Guía.

Asimismo, habrá un reversible en la carrera Séptima entre calles 245 y 183, pensado para facilitar el retorno por el norte de la ciudad, así como intermitencia semafórica en la Autopista Sur.

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Recuerde que el pico y placa regirá con normalidad y el domingo 5 de abril habrá pico y placa regional en los principales corredores de entrada en la ciudad:

Autopista Norte (desde el peaje Andes hasta el Portal Norte)

Autopista Sur (desde Soacha hasta la avenida Boyacá)

Calle 13 (desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali)

Calle 80 (desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80)

Carrera Séptima (entre calles 245 y 183)

Vía al Llano por la avenida Boyacá

Vía Suba - Cota

Vía a La Calera

Vía a Choachí

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