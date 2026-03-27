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Plan de seguridad en Semana Santa: autoridades priorizarán zonas de afluencia

Las autoridades esperan la llegada de 250 mil visitantes a la capital.

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Redacción Bogotá
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27 de marzo de 2026 - 02:03 p. m.
Domingo de Ramos en la iglesia del 20 de Julio en Bogotá.
Domingo de Ramos en la iglesia del 20 de Julio en Bogotá.
Foto: Jorge Londoño
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Este domingo inicia la Semana Mayor y con ello un despliegue en materia de movilidad y seguridad para garantizar la visita de al menos 250 mil personas que llegarían a la capital.

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En el marco de esta temporada, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció el despliegue de 3 mil uniformados en entradas y salidas y más de 400 centros religiosos, 15 de ellos priorizados como Monserrate, 20 de Julio, Cerro de Guadalupe, entre otros.

Además, la Secretaría de Seguridad informó que “con patrullajes mixtos y la desactivación de riñas, reforzaremos la ofensiva contra el homicidio”.

Plan éxodo en Bogotá

Por su parte, la Secretaría de Movilidad proyecta la salida y entrada de más de 2 millones y medio de vehículos. Para evitar congestiones y accidentes viales, la entidad distrital anunció el despliegue de cerca de 360 personas entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y el Grupo Guía.

Asimismo, habrá un reversible en la carrera Séptima entre calles 245 y 183, pensado para facilitar el retorno por el norte de la ciudad, así como intermitencia semafórica en la Autopista Sur.

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Recuerde que el pico y placa regirá con normalidad y el domingo 5 de abril habrá pico y placa regional en los principales corredores de entrada en la ciudad:

  • Autopista Norte (desde el peaje Andes hasta el Portal Norte)
  • Autopista Sur (desde Soacha hasta la avenida Boyacá)
  • Calle 13 (desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali)
  • Calle 80 (desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80)
  • Carrera Séptima (entre calles 245 y 183)
  • Vía al Llano por la avenida Boyacá
  • Vía Suba - Cota
  • Vía a La Calera
  • Vía a Choachí

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