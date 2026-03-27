Plan de seguridad en Semana Santa: autoridades priorizarán zonas de afluencia

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este domingo inicia la Semana Mayor y con ello un despliegue en materia de movilidad y seguridad para garantizar la visita de al menos 250 mil personas que llegarían a la capital.
Lea más: Hombre causó pánico con supuesto maletín cargado de explosivos en banco de Bogotá
En el marco de esta temporada, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció el despliegue de 3 mil uniformados en entradas y salidas y más de 400 centros religiosos, 15 de ellos priorizados como Monserrate, 20 de Julio, Cerro de Guadalupe, entre otros.
Además, la Secretaría de Seguridad informó que “con patrullajes mixtos y la desactivación de riñas, reforzaremos la ofensiva contra el homicidio”.
Plan éxodo en Bogotá
Por su parte, la Secretaría de Movilidad proyecta la salida y entrada de más de 2 millones y medio de vehículos. Para evitar congestiones y accidentes viales, la entidad distrital anunció el despliegue de cerca de 360 personas entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y el Grupo Guía.
Asimismo, habrá un reversible en la carrera Séptima entre calles 245 y 183, pensado para facilitar el retorno por el norte de la ciudad, así como intermitencia semafórica en la Autopista Sur.
Le puede interesar: Cárcel para confeso autor de triple feminicidio en Bosa: esta es la pena que enfrenta
Recuerde que el pico y placa regirá con normalidad y el domingo 5 de abril habrá pico y placa regional en los principales corredores de entrada en la ciudad:
- Autopista Norte (desde el peaje Andes hasta el Portal Norte)
- Autopista Sur (desde Soacha hasta la avenida Boyacá)
- Calle 13 (desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali)
- Calle 80 (desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80)
- Carrera Séptima (entre calles 245 y 183)
- Vía al Llano por la avenida Boyacá
- Vía Suba - Cota
- Vía a La Calera
- Vía a Choachí
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.