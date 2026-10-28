Plata de la Línea 1 del Metro iría a evitar apagón en el caribe: MinHacienda responde

Este martes, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó ante las Comisiones Económicas del Congreso dos modificaciones de calificación "urgentes" al Presupuesto 2026. Como lo contamos en El Espectador, la pretensión busca recaudar COP 3,9 billones, divididos para el sector eléctrico (COP 1,2 billones) y de COP 2,7 billones para el Fondo Milagro, que se destinaría a la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto,

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Para lograrlo, una parte de los recursos (COP 750.000 millones) provendrían de "la reprogramación de proyectos de transporte público que no se ejecutarán en 2026″, destinados a "garantizar la liquidez de las generadoras térmicas y evitar riesgos en el suministro de energía, especialmente en la región Caribe", detalló la cartera ministerial.

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De acuerdo con la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro (Pacto Histórico), tales proyectos corresponden a la Línea 1 del Metro y la troncal de Transmilenio de la calle 13. "De los COP 1.235.269 millones recursos apropiados para el Metro, el gobierno quiere reducir los recursos hasta en un 44.9 %. Mientras que para la calle 13 pasa de más de COP 616.712 millones en la propuesta inicial para 2026 a cerca de COP 205.000 millones para 2027, una disminución del 67 %", cuestionó.

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Cabe recordar que estos dineros hacen parte de los compromisos de la Nación de cofinanciar hasta el 70 % el proyecto de la Primera Línea del Metro. En respuesta, el ministro de Hacienda señaló que en 2025, dicho convenio tuvo un otrosí firmado por el expresidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán, donde se acordaba aplazar dichos aportes sin que esto afectara "la sostenibilidad financiera del proyecto ni en las metas previstas". "Les recuerdo a todos los de la oposición, que nos señalan de quitarle recursos a Bogotá, que fue Gustavo Petro quien lo hizo, cuando siendo presidente firmó el otrosí y movió los desembolsos de 2026 para 2027 en adelante", agregó el ministro Gómez.

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Sobre la troncal de la calle 13, cabe recordar que el proceso se ha declarado desierto cuatro veces; ningún constructor pudo presentar una oferta para quedarse con el contrato. En esta oportunidad no fue solo por dudas o falta de interés de los constructores, sino por un hecho que hace inviable cualquier proceso contractual: la negativa de las aseguradoras del país para respaldar las ofertas de los interesados, al considerar que los riesgos actuales son muy altos como para entrar en el negocio. En este artículo de El Espectador, contamos más detalles.

¿Qué dice el Distrito?

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, fue la encargada de pronunciarse ante esta decisión de MinHacienda de modificar los recursos al Presupuesto 2026.

A través de su cuenta en X, defendió que los ajustes presupuestales efectivamente corresponden a la modificación acordada en 2025 entre Nación y Distrito. Esto, "permitió reprogramar las vigencias futuras de estos proyectos sin modificar los aportes totales de la Nación ni del Distrito ni afectar el ritmo de su ejecución. Por el contrario esto nos permitió cofinanciar 269 buses eléctricos nuevos para la ciudad".

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Y concluyó. "Este tipo de movimientos optimiza el uso de los recursos y abre la posibilidad de hacer nuevas inversiones que benefician a los habitantes de la ciudad. Esperamos poder seguir avanzando en revisiones similares próximamente".

¿En qué va la Línea 1 del Metro?

El Metro de Bogotá ya tiene un día marcado en el calendario. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la meta es que los ciudadanos puedan subirse a la primera línea el 15 de marzo de 2028, una fecha más precisa que el horizonte de marzo de ese año que hasta ahora manejaba el Distrito. “La meta es que usted se monte en el metro el 15 de marzo del 2028”, afirmó el mandatario durante una entrevista con Blu Radio.

El anuncio pone una fecha concreta a la cuenta regresiva del proyecto de infraestructura más importante de Bogotá, que al cierre de septiembre registraba un avance del 83,73 % y la llegada de 20 de los 30 trenes.

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