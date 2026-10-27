Gobierno insiste en cambios al Presupuesto 2026 por COP 3,9 billones

La primera modificación es un traslado de COP 1,2 billones para el sector eléctrico. La segunda, una adición de COP 2,7 billones para el Fondo Milagro, que se destinaría a la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, según explicó la cartera a través de un comunicado.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, pidió este martes, 27 de octubre, al Congreso aprobar con urgencia dos modificaciones al Presupuesto General de 2026 por un total de COP 3,9 billones.

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De acuerdo con el documento, el traslado propuesto busca darles liquidez a las generadoras térmicas y evitar riesgos en el suministro de energía, sobre todo en la región Caribe. El comunicado hace referencia a las dificultades financieras de Air-e, la empresa de energía intervenida desde septiembre de 2024 que presta el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, que acumula una deuda de COP 6,3 billones, de los cuales COP 1,7 billones son obligaciones con las generadoras.

¿De dónde sale la plata de la modificación al Presupuesto 2026?

La propuesta de traslado de COP 1,2 billones tiene dos fuentes. Por un lado, COP 750.000 millones son recursos del Ministerio de Hacienda que -según esta cartera- quedaron libres al reprogramar proyectos de transporte público que no se ejecutarán en 2026. Los otros COP 450.000 millones vienen del presupuesto del Ministerio de Minas y Energía, que en principio estaba destinado a subsidios eléctricos.

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La adición de COP 2,7 billones, en cambio, proviene de lo que ha recaudado la DIAN con las medidas tributarias decretadas para atender el terremoto, como los planes de alivio a morosos.

La compleja situación de Air-e

El ministro Gómez advirtió que si Air-e no le paga a las generadoras térmicas, estas no pueden comprar el combustible con el que generan electricidad, y eso “podría generar un problema muy serio de abastecimiento de energía en esa zona del país”.

Según el comunicado, la situación amenaza la cadena de pagos del sector, sobre todo ante los efectos del fenómeno de El Niño. La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, advirtió que el riesgo no es solo para una empresa sino para todo el sector eléctrico, además la funcionaria explicó que los recursos les darían liquidez a las térmicas para comprar el combustible necesario y mantener su capacidad de generación, especialmente, ante los efectos de El Niño.

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¿Cuánto costará la reconstrucción tras el terremoto?

El Fondo Milagro, que recibiría la adición de COP 2,7 billones, es solo una parte de una cuenta mucho mayor. Según cifras actualizadas por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, la reconstrucción total costará COP 54 billones, y casi COP 20 billones de ese valor deben ir exclusivamente a vivienda.

Beltrán explicó en el Congreso de Camacol, realizado la semana pasada, que en los próximos nueve meses se invertirán COP 1,7 billones de dineros públicos en vivienda nueva por cuenta del sismo, con recursos de Fonvivienda y del Fondo Milagro. Para 2028 y 2029, la meta es llegar a 20.000 viviendas nuevas en las zonas afectadas, con subsidios de hasta 90 salarios mínimos para vivienda nueva y de hasta 18 para mejoramiento. Los recursos se invertirán en Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Risaralda y Quindío, dijo el ministro.

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Las cifras del Minvivienda hablan de más de 203.000 viviendas averiadas y 51.778 destruidas. El terremoto afectó a casi 300.000 personas en 16 departamentos, además de cerca de 150 sistemas de acueducto y más de 300 infraestructuras de saneamiento.

Según Beltrán, la reconstrucción está diseñada en tres fases. La primera, de atención inmediata, ya pasó. La segunda se concentra en entregar vivienda: la meta es de 4.700 unidades urbanas, por COP 748.000 millones, y 1.070 rurales, por COP 256.000 millones, además de 19.000 mejoramientos y las donaciones de unidades, que van en 1.077. La tercera contempla los subsidios por hasta 90 y 18 salarios mínimos.

¿Qué le pide el Gobierno al Congreso?

El ministro de Hacienda insistió en la necesidad de una pronta aprobación de este proyecto en el Congreso, teniendo en cuenta las restricciones presupuestales de 2026 y la urgencia de atender las situaciones de Air-e y el terremoto. “El tiempo lamentablemente corre no solo en contra del sector eléctrico de nuestro país, sino también, naturalmente, de las personas afectadas que necesitan atención urgente”, concluyó Miguel Gómez.

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