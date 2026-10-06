Por piloto en Avenida Calle 13 cambian 14 rutas del SITP

Ya inició el piloto de ingreso a Bogotá por la calle 13. De lunes a viernes, entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m., la carrera 128 operará en sentido norte entre la calle 13 y la avenida La Esperanza; la avenida La Esperanza tendrá circulación en sentido oriente entre las carreras 128 y 103; y la carrera 103 funcionará en sentido norte entre la avenida La Esperanza y la calle 26. También se cerrará el retorno de la carrera 137A para habilitar uno nuevo a la altura de la calle 137C.

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Pero a estas medidas también se suma el ajuste de 14 rutas del SITP. Desde la Empresa Transmilenio informaron que 10 rutas van hacia la localidad Fontibón, tres más salen de Fontibón hacia otras localidades y una tiene afectación en ambos sentidos.

Hacia Fontibón

K324, K314, K329, K331, K312, K319 y K810:

Desde el sector de Atahualpa, desviarán por la carrera 116 al sur para salir a la avenida Centenario (calle 17) al occidente, allí tomarán la carrera 128 al norte y la calle 22a al occidente.

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K322, K916:

Avenida Centenario (calle 17) hacia el occidente hasta la carrera 128, en donde girarán al norte para bajar por la calle 22a al occidente.

K337:

Desde el sector de Atahualpa, toma la carrera 116 al sur hasta la calle 17d al occidente, carrera 120 para salir nuevamente a la avenida Centenario (calle 17) y tomar la carrera 128 al norte y retoma su trazado habitual por la avenida La Esperanza.

Hacia otras localidades

C321, L325 y H318:

Calle 22 a al oriente, toman la carrera 129 al norte, la avenida La Esperanza al oriente hasta la carrera 116, toman la 116 al sur y retoman su trazado habitual por la avenida Centenario.

En ambos sentidos (hacia Fontibón y Usme)

KH707:

No ingresa ni sale del sector de El Refugio en ambos sentidos. Su trazado será desde y hasta la avenida Centenario (calle 17) con carrera 128.

Cundinamarca, Mosquera y la ARM permanecerán desplegados en los puntos definidos y harán seguimiento al comportamiento del tránsito, los volúmenes vehiculares y los tiempos de desplazamiento.

El corredor de la calle 13 registra en promedio 164.000 viajes diarios entre Sabana Occidente y Bogotá. Durante las horas de mayor demanda, más de 14.000 vehículos utilizan este corredor, con tiempos de recorrido que pueden superar la hora y media.

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Los resultados obtenidos durante el mes de prueba servirán como insumo para definir los ajustes y determinar la continuidad de las medidas en el corredor de la calle 13.