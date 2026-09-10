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Tala en los Cerros Orientales: la CAR inspeccionó y tomó decisiones

La autoridad ambiental impuso medida preventiva de suspensión, tras corroborar la tala en los Cerros Orientales no autorizada de 64 eucaliptos y daños a la flora nativa. Entre denuncias e informes técnicos, el caso pone la lupa sobre el control ambiental.

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Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
10 de septiembre de 2026 – 04:00 p. m.
La denuncia se radicó por una tala en una finca, a la altura de la carrera séptima con calle 245. Mientras los vecinos hablan de deforestación, los propietarios del terreno hablan de una urgencia, por seguridad.
La denuncia se radicó por una tala en una finca, a la altura de la carrera séptima con calle 245. Mientras los vecinos hablan de deforestación, los propietarios del terreno hablan de una urgencia, por seguridad.
Foto: Instituto Humboldt - Felipe Villegas-Vélez

La reciente denuncia por una tala no autorizada en los Cerros Orientales derivó en una inspección técnica de la Dirección Regional de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) al predio Novita, en la vereda Torca, de Usaquén. ¿El resultado? la Resolución DRBC No. 01267000159, que ordenó la suspensión inmediata de toda actividad de tala en el predio, mientras continúa una investigación que definirá si se impone o no sanción a los propietarios.

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Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. alexmarin55 jamarin@elespectador.com
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