Problemas de infraestructura y logística: primer reporte de la MOE en Bogotá

La MOE recibió reportes de confusión entre algunos ciudadanos frente a la consulta Foto: Mauricio Alvarado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

16 posibles irregularidades electorales reportadas con corte al mediodía; es el primer informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) para Bogotá y Soacha.

A través de un comunicado, la MOE informó que hasta el momento no se registra ningún hecho de alarma en los comicios. No obstante, han recibido reportes desde distintas localidades sobre problemas de infraestructura y logística en algunos puestos de votación, como falta de iluminación y dificultades en la disposición de los espacios.

Lea más: Representantes a la Cámara por Bogotá 2022-2026: ¿qué hicieron en estos cuatro años?

“Aunque estas situaciones no afectan la validez del proceso, sí pueden dificultar la participación de algunas personas, especialmente de personas mayores y de personas con discapacidad, debido a limitaciones de accesibilidad y a la falta de tarjetones en braille en algunos puestos”, explicó la MOE.

En paralelo, reportan confusión entre algunos ciudadanos respecto a la consulta interpartidista, como si deben votar más de una opción (a lo que sería inválido) o incluso la entrega del tarjetón por parte de los jurados de votación, sin preguntar previamente al ciudadano.

“Hacemos un llamado a reforzar la pedagogía electoral durante la jornada, para que los ciudadanos tengan claridad sobre cómo votar y puedan hacerlo de manera tranquila e informada”, sentenció la MOE.

En términos de orden público, hasta la mañana de este domingo, no reportan ningún hecho que comprometa las elecciones. Aun así, la organización hizo un llamado para que, a término de las 4:00 p. m., se refuerce el pie de fuerza, pues “pueden aumentar las tensiones entre militantes o simpatizantes de distintas campañas”.

Le puede interesar: Representantes a la Cámara por Bogotá: un eslabón perdido entre el Distrito y la Nación

También destacaron el registro de las siguientes posibles irregularidades observadas en la apertura de mesas de votación:

• 17 % de jurados llevaban distintivos de campaña.

• 21 % de testigos electorales llevaban distintivos de campaña.

• 34 % de puestos no cuentan con información o un espacio para que las personas trans puedan presentar quejas en caso de malos tratos.

• 22 % de los puestos no cuentan con condiciones adecuadas para la movilidad de personas con discapacidad.

• 3 % de observadores no pudieron ingresar a las mesas.

• 4 % de las mesas no mostraron la urna vacía antes de iniciar.

En conclusión, la MOE presentó 16 posibles irregularidades por:

3 relacionadas con el voto libre en Bogotá.

6 relacionadas con publicidad y medios de comunicación en Bogotá.

7 relacionadas con autoridades electorales en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.