Quedan pocos días de la Noche de Museos en Bogotá: conozca la programación

Durante el mes de octubre y hasta el 7 de noviembre, los museos ganadores de la Invitación Cultural Noche de Museos 2025 presentan una variada programación para que los ciudadanos disfruten experiencias artísticas, patrimoniales y participativas en distintos puntos de la ciudad.

¿De qué trata?

Exposiciones, recorridos comentados, talleres, conversatorios y actividades nocturnas integran esta agenda que antecede la gran celebración de la Noche de Museos y la Noche Iberoamericana de Museos, un encuentro que invita a vivir la cultura en horarios no convencionales y a fortalecer el vínculo entre los museos y sus públicos.

“Durante el mes de octubre y hasta el 7 de noviembre, los museos de la ciudad nos invitan a vivir una programación diversa, creativa y llena de experiencias que nos conectan con el arte, la historia y la memoria de la ciudad”, señaló Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

Programación Noche de Museos

Universidad El Bosque

Iniciativa: De Humboldt a Superman: las historietas como narrativas sobre la biodiversidad bogotana

Localidad: Usaquén

Aliados: Museo de Historia Natural UPN y Museo de La Salle

Descripción: Propuesta que une arte, ciencia y biodiversidad a través de historietas, ilustración y experiencias participativas para reflexionar sobre la relación de los bogotanos con la naturaleza.

Programación destacada:

Taller de arte agar y exhibición biológica – Museo de Ciencias U. El Bosque, 1 de noviembre, 9:00 a.m.

Exhibición “Colombia y sus mariposas” y muestras simultáneas – 7 de noviembre, 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

Proyecto: Expediciones creativas para sentipensar nuestra biodiversidad

Localidad: Fontibón

Aliados: Museo Pedagógico Colombiano y Museo de Historia Natural – UPN

Descripción: Proyecto que une ciencia, arte y comunidad para reconocer la diversidad biocultural de los ecosistemas colombianos y reflexionar sobre su cuidado.

Programación destacada:

Exposición Iridiscente: Joyas vivientes – 13 de octubre al 1 de noviembre, Maloka.

Charla “Técnicas de macrofotografía” – 31 de octubre, 8:00 a.m., Maloka

Noche de Museos – Expedición Nocturna Bio – 7 de noviembre, 5:00 p.m., Maloka.

Asociación Cementerio Alemán

Iniciativa: Río, el viaje y el migrante: Ecosistemas de memoria y resiliencia en Bogotá

Localidad: Mártires

Aliados: Museo de Trajes, Museo Militar y Museo de la Universidad de La Salle

Descripción: Experiencia inmersiva que reflexiona sobre migración, memoria y medioambiente, articulando arte, ciencia y territorio con una mirada ecofeminista.

Programación destacada:

Laboratorio de materiales – Museo de Trajes, 29 de octubre y 5 de noviembre, 2:00 p.m.

Sesión abierta: procesos del desfile – Museo de Trajes, 6 de noviembre, 4:00 p.m.

Residencia abierta de Diego Barriga – Cementerio Alemán, 30 de octubre y 6 de noviembre.

Desfile de moda Escuelas de Bogotá – Museo de Trajes, 7 de noviembre, 6:00 p.m.

Acción performativa Dubán Prado – Cementerio Alemán, 7 de noviembre, 8:30 p.m.

Corporación Ciudad Común – Museo de los Chircales y del Ladrillo

Iniciativa: Los ladrillos: memoria viva de Bogotá

Localidad: Rafael Uribe Uribe

Aliado: Museo Militar de las Fuerzas Militares de Colombia

Descripción: Proyecto que rescata la memoria del ladrillo como símbolo de identidad y oficio en Bogotá, promoviendo el arte y la memoria comunitaria.

Programación destacada:

Convocatoria “Álbum familiar: el ladrillo en mi barrio” – 11 al 25 de octubre.

Exposición permanente “Historia y evolución del ladrillo en Bogotá” – 1 de noviembre, 9:00 a.m.

Fundación Para el Desarrollo Integral de la Mujer Siglo XXI

Iniciativa: Rutas itinerantes del museo vivo

Localidad: Ciudad Bolívar

Aliados: Museo de la Ciudad Autoconstruida, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y organizaciones locales

Descripción: Proyecto que promueve la memoria y los derechos culturales de Ciudad Bolívar mediante rutas culturales, encuentros y pedagogías del patrimonio.

Programación destacada:

Encuentros y transectos de memoria – 26 y 29 de octubre, con recorridos urbanos y rurales.

Academia Nacional de Medicina

Iniciativa: La noche balsámica

Localidad: Chapinero

Aliado: Instituto Caro y Cuervo

Descripción: Recorrido histórico por la medicina colombiana que une saberes ancestrales y científicos en experiencias participativas sobre el cuerpo y la salud.

Programación destacada:

Taller “Revelar la cura: autotipia botánica” – 7 de noviembre, 11:00 a.m. y 3:00 p.m.

Recorrido “Ecos y latidos, del pasado a nuestro presente” – 30 de octubre y 6 de noviembre, 8:00 a.m.

Cine foro “Cuerpos, límites y despertares” – 29 de octubre, 4:00 p.m.

Museo de Atletismo Colombiano

Iniciativa: Lo itinerante de la gloria

Localidades: Teusaquillo y Tunjuelito

Aliados: Universidad ECCI y Biblioteca Gabriel García Márquez – BibloRed

Descripción: Propuesta educativa que rinde homenaje a los atletas colombianos y preserva la memoria del atletismo como símbolo de esfuerzo y superación.

Programación destacada:

Conversatorio y exposición museográfica – Biblioteca Gabriel García Márquez, 25 de octubre, 5:00 p.m.

Lunada atlética y exposición nocturna – Parque El Tunal, 5 de noviembre, 5:00 p.m.

Muestra especial Noche de Museos – Universidad ECCI, 7 de noviembre, 5:00 p.m.

Fundación Escuela de Barbería Clásica Gabriel Hernán Baquero (GHB)

Iniciativa: Ecos de identidad: un viaje de lo ancestral a lo moderno

Localidad: Santa Fe

Aliado: Museo del Oro

Descripción: Programación que explora la barbería como práctica ancestral y contemporánea, articulando estética, arte y patrimonio vivo.

Programación destacada:

Intervención artística “Raíces en el muro” – Museo de la Barbería, 27 de octubre, 9:00 a.m.

Actividades de cierre – Noche de Museos – 7 de noviembre, 10:00 a.m. a 8:00 p.m., Museo del Oro y Museo GHB.

