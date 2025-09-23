No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá

Queman dos motocicletas al interior de la Universidad Nacional

El hecho se presentó en la tarde de este martes generando incertidumbre entre la comunidad estudiantil.

Redacción Bogotá
23 de septiembre de 2025 - 08:44 p. m.
El hecho generó susto entre la comunidad estudiantil.
Foto: Redes sociales
Estudiantes de la Universidad Nacional grabaron el incendio de dos motocicletas al interior del campus académico en la tarde de este martes.

Minutos antes, otro video compartido en redes sociales, evidenció como al parecer una docente y una estudiante discuten antes de desatarse el grave hecho de orden público. Ya, en otra grabación, se ve a varios alumnos correr alejándose con miedo de la conflagración.

Hasta el momento, se desconoce si hubo heridos y las razones que motivaron este hecho vandálico. El Espectador consultó con la Institución Universitaria, pero al termino de esta publicación no hubo respuesta.

Noticia en desarrollo...

Se reportan disturbios en el Parque Lourdes

Paralelamente, en el sector de Lourdes, se registran enfrentamientos entre comerciantes y uniformados de la UNDMO, por operativos en contra del contrabando a cargo de la DIAN.

A esta hora, servicios del SITP inician los desvíos en la carrera 13 por calle 63 y la Secretaría de Movilidad realiza cierre vial a la altura de la Av. Mutis con carrera 20 hacia el oriente.

Redacción Bogotá

Redacción Bogotá

@bogotaEEbogota@elespectador.com
