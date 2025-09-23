Queman dos motocicletas al interior de la Universidad Nacional

El hecho generó susto entre la comunidad estudiantil. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estudiantes de la Universidad Nacional grabaron el incendio de dos motocicletas al interior del campus académico en la tarde de este martes.

Lea más: Así son las pruebas que tendrá que superar el Metro de Bogotá, ¿cuándo son?

Minutos antes, otro video compartido en redes sociales, evidenció como al parecer una docente y una estudiante discuten antes de desatarse el grave hecho de orden público. Ya, en otra grabación, se ve a varios alumnos correr alejándose con miedo de la conflagración.

Hasta el momento, se desconoce si hubo heridos y las razones que motivaron este hecho vandálico. El Espectador consultó con la Institución Universitaria, pero al termino de esta publicación no hubo respuesta.

Noticia en desarrollo...

Se reportan disturbios en el Parque Lourdes

Paralelamente, en el sector de Lourdes, se registran enfrentamientos entre comerciantes y uniformados de la UNDMO, por operativos en contra del contrabando a cargo de la DIAN.

Le puede interesar: Asciende a ocho el número de víctimas por incendio en estación de Policía en Funza

A esta hora, servicios del SITP inician los desvíos en la carrera 13 por calle 63 y la Secretaría de Movilidad realiza cierre vial a la altura de la Av. Mutis con carrera 20 hacia el oriente.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.