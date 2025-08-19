Recuperaron $1.400 millones en agua no facturada en localidades en Bogotá

En el mes de julio, encontraron 220 casos con irregularidades. Foto: Cortesía

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), junto con la Policía Nacional y las alcaldías locales, informaron la recuperación y facturación de $1.490 millones de agua no registrada en el mes de julio.

Esta cifra corresponde a 215.323 metros cúbicos de agua, que identificaron en 20 localidades y en el municipio de Soacha. De acuerdo con cálculos técnicos de consumo, esta cantidad habría permitido abastecer durante un mes a 19.574 familias de estrato 3.

Por ejemplo, el Acueducto evidenció 83 casos en el que algunos usuarios realizaron reconexiones sin autorización, representando más de 473 millones de pesos recuperados.

Según las autoridades, en julio, el porcentaje de inspecciones con novedades alcanzó el 32%, 220 casos con irregularidades sobre un total de 697 verificaciones realizadas.

De la mano, junto con la Fiscalía General de la Nación, recuperaron $2.842 millones de pesos en casos tipificados como delito de defraudación de fluidos, involucrando 338.982 metros cúbicos de agua.

¿En qué zonas evidenciaron estas acciones?

Como indicaron, las irregularidades se concentraron principalmente en unidades residenciales, obras en construcción y establecimientos comerciales como: restaurantes, hoteles, parqueaderos y lavaderos de vehículos. En las localidades de:

Engativá.

Ciudad Bolívar.

Kennedy.

Puente Aranda.

Suba.

Usme.

Y en el municipio de Soacha.

Así mismo, dentro de las modalidades de evasión del cobro de consumo que identificaron, encontraron:

Alteración y retiro de los aparatos de medición. Generación de desviación de las conexiones del servicio por medio by pass. Conexiones a las líneas directas de distribución del servicio sin autorización, entre otras.

