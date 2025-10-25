Restaurantes Andrés Carne de Res reabren tras sellamiento de la SIC

La empresa anunció que ya cumplió con corregir las fallas señaladas por la autoridad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La empresa Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., anunció que sus restaurantes Andrés DC en Bogotá y Andrés Carne de Res en Chía, reabrieron sus puertas este viernes, luego de cuatro días de sellamiento.

“Esta noche, ambas sedes tendrán habilitado únicamente el servicio de bar. A partir de mañana, todas las operaciones —incluyendo cocina y bar— volverán a funcionar con completa normalidad", detallaron a través de un comunicado.

De acuerdo con la compañía, la reapertura se dio luego de cumplir satisfactoriamente con todos los requerimientos que pidió la Superintendencia de Industria y Comercio.

¿Qué sucedió?

El 21 de octubre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó el cierre inmediato de los establecimientos Andrés Carne de Res, en Chía, y Andrés D.C., en Bogotá, tras detectar graves deficiencias en sus sistemas eléctricos y de gas combustible que representarían un riesgo inminente para la vida, la salud y la seguridad de clientes, trabajadores y visitantes.

La decisión se derivó de inspecciones realizadas los días 10 y 11 de septiembre por funcionarios de la entidad, quienes visitaron los locales de la reconocida cadena ubicados en el municipio de Chía y en la zona rosa de Bogotá.

De acuerdo con el comunicado emitido por la SIC, en las diligencias se identificaron múltiples fallas técnicas en las instalaciones, entre las que destacan:

Ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas eléctricas,

Deficiencias en la ventilación de áreas con presencia de gas combustible,

Uniones sin protección anticorrosiva y

Falta de dispositivos de seguridad exigidos por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctrica (RETIE) y el Reglamento de Instalaciones Internas de Gas.

Así las cosas, estos hallazgos constituyen un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación, por lo que ordenó como medida preventiva la suspensión total de las actividades económicas en ambos establecimientos, incluidas las relacionadas con restaurante, bar, eventos, preparación y venta de alimentos y bebidas.

Tras la sanción, la empresa Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S., propietaria de ambos locales, debió ahora aportar las pruebas que acrediten el cumplimiento de la normativa técnica y corregir las fallas señaladas por la autoridad. Solo entonces se evaluó el levantamiento de las medidas.

¿Qué dijo la empresa?

En un breve comunicado emitido tras la decisión de la SIC, la empresa señaló que, “tras la visita ralizada por la SIC a nuestras sedes de Andrés DC y Andrés Carne de Res, los días 10 y 11 de septiembre de 2025, hemos cumplido a cabalidad con todas las instrucciones de seguridad, eléctrica y de gas”.

Señalan, además, que “las adecuaciones requeridas han sido ejecutadas en su totalidad y a satisfacción. El día de hoy (martes 21 de octubre) será radicado ante la autoridad competente el soporte correspondiente, con el fin de avanzar en el levantamiento de la medida preventiva”, puntualiza el restaurante.

Cabe recordar que el Ministerio de Trabajo ya había sellado por una semana la cocina del restaurante Andrés Carne de Res, sede de la Calle 82, por riesgos para los trabajadores y donde ocurrió un incidente en el que comensales resultaron con quemaduras con máquinas que expiden humo.

